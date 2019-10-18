40 فعالية و5000 حصة تدريبية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعود تحدي دبي للياقة، بنسخته الثالثة، اعتباراً من اليوم حتى 16 نوفمبر المقبل، ليحوّل الإمارة إلى مدينة اللياقة الأولى في العالم، ابتداءً من عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتتيح الفعالية لسكان دبي إمكانية المشاركة معاً في التحدي، والالتزام بممارسة الأنشطة الرياضية لـ30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً، وقد أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، هذه المبادرة عام 2017 من أجل تشجيع الجميع على اتباع نمط حياة أكثر نشاطاً.

ويتضمن تحدي دبي للياقة جدولاً حافلاً على مدى 30 يوماً يشمل تجارب متنوعة وحصصاً تدريبية تقام في أرجاء المدينة، وتناسب كل الأفراد من مختلف الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة البدنية.

وقد أنشئت هذه السنة قريتا لياقة في فستيفال سيتي مول وكايت بيتش إلى جانب 10 مواقع ومراكز لياقة، ويتضمن التحدي أكثر من 40 فعالية و5 آلاف حصة تدريبية تقام على مستوى المدينة بكاملها.

وحرصاً على إلهام الأفراد وتشجيعهم على اتّباع نمط حياة صحيّ ونشيط، أضيفت إلى تحدي دبي للياقة هذه السنة عناصر جديدة، مثل: خريطة «دبي مدينة اللياقة»، ومركز افتراضي تحت اسم «دليلك للتحدي»، إضافة إلى برامج متنوعة تجذب شرائح أوسع من المجتمع، وتسهّل عليها ممارسة الرياضة يومياً مدة 30 دقيقة.

جديد هذا العام

لا يقتصر تحدي دبي للياقة هذا العام على الأنشطة الرياضية، فقد ابتكر طرائق جديدة تسهّل مشاركة سكان المدينة في التحدي، من بينها المركز الافتراضي الجديد تحت عنوان «دليلك للتحدي» المتوافر على الموقع الإلكتروني للتحدي.

ويتضمن المركز محتوى مجانياً يسهل الوصول إليه، ويشمل مقالات ومدوّنات فيديو وتحديات يومية والكثير غيرها. وتجسّد هذه المكتبة نهج التحدي الشامل فيما يتعلق باللياقة البدنية والصحة، ويتضمّن موضوعات مهمة مثل الصحة الاجتماعية ومكافحة التوتر والتغذية والطب الوقائي، إضافة إلى الموضوعات التي تركّز على صحة العقل والجسم. ويشكّل المركز بداية ينطلق منها الراغبون في تعزيز لياقتهم، وسيخضع للتحديث المستمرّ بحيث يبقى متاحاً أمام كل المشتركين المسجّلين على الموقع الإلكتروني بعد انتهاء تحدي دبي للياقة.

ومن الإضافات الجديدة إلى دورة عام 2019 من التحدي خريطة دبي مدينة اللياقة «City as a gym» التي تتضمن معلومات عن 30 موقعاً تستضيف فعاليات وأنشطة التحدي مجاناً. وعند الوصول إلى الموقع، يقوم المشارك بمسح كود «QR» باستخدام الهاتف، ليظهر له فيديو عن التمرين الذي سيمارسه مع الموجودين مدته 30 دقيقة. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الموقع.