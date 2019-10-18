400 موظف في مبادرة بلدية دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلقت بلدية دبي فعالياتها، في دورتها الثالثة، ضمن تحدي دبي الذي ينطلق اليوم، بهدف جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم.

وتنطلق المبادرة بالمبني الرئيس للبلدية برعاية وحضور المدير العام داوود الهاجري الذي سيعطي إشارة البدء للتحديات الرياضية، بحضور المديرين التنفيذيين ومديري القطاعات والموظفين، وتشمل مبادرة بلدية رياضية، التي يشارك فيها 400 موظف وموظفة من البلدية، مجموعة من التحديات الرياضية على مدى العام ممتدة حتى 2020، بهدف تشجيع الموظفين على تبنّي أسلوب حياة أكثر نشاطاً وحيوية وصحة.

وصرح داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، بأن هذه المبادرة الرياضية الجديدة جاءت لتعزيز فكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي تجسد في مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية، وغيرها من الممارسات والمبادرات الرياضية التي أطلقها سموه، وحققت نتائج رائعة في نشر الرياضة، وتشجيع الجميع على ممارستها، وأضاف الهاجري: «تتضمن المبادرة مجموعة من التحديات والمنافسات الرياضية المنتظمة، بهدف توفير بيئة عمل سعيدة وصحية ومنتجة للموظفين، وترسيخ مفاهيم الحياة الصحية، وتشجيعهم على اتباع هذا النمط من الحياة وتعزيز لياقتهم البدنية، من خلال المشاركة في هذه التحديات بشكل متواصل على مدى العام، ابتداءً بالتحدي الأول، وهو تحدي دبي للياقة (30×30)، تليها تنفيذ تحديات أخرى، مثل: (تحدي صحتك في خطوة، صحتك في دقائق، تحدي الصعود إلى القمة)».

وقالت منى مالك، مديرة رئيس الفريق التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في بلدية دبي، إن المبادرة تهدف إلى تشجيع جميع الموظفين من ذكور وإناث على ممارسة الرياضة والمشاركة في فعاليات تنافسية، تدعم جودة المعيشة الصحية، بعيداً عن الروتين المعتاد، وتنشط أجساد وعقول المشاركين، وبالتالي سيؤثر ذلك بالإيجاب في محصلة ونتائج أدائهم في العمل، ويشعرهم بالسعادة والانتماء إلى المكان الذي يعملون فيه، وقد جرى الإعداد لهذه المبادرة بالتعاون بين الفريق التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في البلدية وبين نادي بلدية دبي، وتمت بالفعل مخاطبة جميع موظفي وموظفات البلدية للمشاركة للتسجيل في الفعلية، ووصلنا إلى عدد 400 مشارك ومشاركة كمرحلة أولى في التسجيل، وستكون هناك قائمة انتظار للذين يرغبون بعد ذلك في الانضمام إلى المبادرة.

مميزات

تتضمن المبادرة توفير سوار رياضي من «فيت بيت» لكل مشارك للحصول على قياساته الرياضية خلال فترة المنافسات، مع ابتكار نظام داخلي لمتابعة النشاط الرياضي للمشاركين.

أما الموظفون، الذين لم يتمكنوا من المشاركة، فيمكنهم متابعة التحديات من خلال تحميل تطبيق «فيت بيت»، والدخول على صفحة بلدية دبي الخاصة.