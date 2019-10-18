منتخب اليد يستعد للآسيوية بـ 3 حصص تدريبية

المصدر: دبي ــ فائز بجبوج

عاد أمس منتخبنا الوطني لكرة اليد للتدريب، بمحطة إعداده الخامسة، التي تأتي في إطار استعداده للمشاركة في التصفيات الآسيوية يناير 2020، بدولة الكويت الشقيقة، والمؤهلة لكأس العالم 2021 بمصر، وتشمل المحطة الخامسة من مراحل الإعداد، ثلاث حصص تدريبية، حيث احتضنت صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، الحصة الأولى في الخامسة مساء أمس، واليوم الجمعة عند الخامسة والنصف مساءً، ستكون صالة نادي الشارقة على موعد لاحتضان الحصة التدريبية الثانية، وسيختتم منتخبنا تجمعه بالحصة التدريبية الثالثة يوم غد، والتي تبدأ في الثانية عشرة والنصف ظهراً، على أرض صالة نادي الشارقة، وتمتد كل حصة تدريبية لمدة ساعتين.

ويركز الجهاز الفتي بقيادة الإسباني فرنانندو ازانزا، ومساعده الوطني خالد أحمد، وبحضور الإداري علي حسين، خلال هذه الفترة، على تجاوز السلبيات التي ظهرت خلال المباراتين الوديتين مع المنتخب البحريني، ويرسخ مزيداً من الانسجام بين صفوف اللاعبين بالعمل الجماعي، إلى جانب تعزيز مواقع اللاعبين، كل في موقعه بالملعب، ومن المنتظر أن يقوم المدرب الإسباني خافيير بضم لاعبين جدد خلال الأيام المقبلة.