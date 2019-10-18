وفاة ملاكم أمريكي بالضربة القاضية

توفي الملاكم الأمريكي باتريك داي، ليل الأربعاء الماضي، في شيكاغو متأثرا بإصابة في الرأس خلال خسارته بالضربة القاضية في الجولة العاشرة أمام تشارلز كونويل يوم السبت الماضي.

ودخل داي البالغ عمره 27 عاما في غيبوبة لمدة 4 أيام بعد هزيمته، وعلى الرغم من خضوعه لجراحة عاجلة في المخ فقد فشل الأطباء في إنقاذه.

وقال لو ديبيلا مروج مباريات داي "توفي باتريك داي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 مستسلما لإصابة دماغية تعرض لها خلال نزال يوم السبت 12 أكتوبر".

وقال: "كان محاطا بعائلته وأصدقائه المقربين وأعضاء فريقه، ومن بينهم مدربه وصديقه جو هيجينز".

وأضاف: "بالنيابة عن عائلة باتريك وفريقه وكل المقربين منه نحن ممتنون لمساندتكم وحبكم لباتريك الذي كان واضحا منذ إصابته".

ونُقل داي إلى مستشفى عندما سدد كونويل العديد من الضربات المتتالية القوية تركته بلا حراك.

وتحول داي إلى الاحتراف في 2013 وأصبح من أبرز المنافسين على لقب وزن الوسط، ونال لقب مجلس الملاكمة العالمي للأمريكيتين في 2017، ثم لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في 2019.

وفي يوليو الماضي، توفي الأرجنتيني هوغو سانتييان (23 عاما) بسبب إصابته في نزال في وزن فوق الخفيف، والروسي ماكسيم داداشيف البالغ عمره 28 عاما في نزال آخر.

وقال ديبيلا: "أصبح من الصعب للغاية شرح أو تبرير مخاطر الملاكمة في مثل هذا الوقت.. هذا ليس الوقت المناسب لإصدار البيانات أو تكون الإجابات متاحة، لكن مع ذلك حان الوقت لاتخاذ إجراءات".

وتابع: "بينما لا نملك إجابات فهناك الكثير من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها، ولدينا فرصة للرد، وأن نجعل الملاكمة أكثر أمانا لجميع الملاكمين".

وأضاف: "بهذه الطريقة يمكننا تكريم أسطورة باتريك داي. العديد من الأشخاص يعيشون أطول من عمر باتريك وهم يتساءلون عما إذا أحدثوا فرقا أو أثروا على عالمهم بشكل إيجابي. لم يكن هذا حال باتريك عندما رحل عنا. ارقد في سلام وقوة يا باتريك".