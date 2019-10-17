تحدي دبي للياقة بنسخته الثالثة ينطلق غداً

المصدر: وام

ينطلق " تحدي دبي للياقة " بنسخته الثالثة غدا و يستمر حتى 16 نوفمبر المقبل ليحول الإمارة إلى مدينة اللياقة الأولى في العالم.

و تتيح الفعالية لسكان دبي إمكانية المشاركة معا في التحدي والالتزام بممارسة الأنشطة الرياضية لـ30 دقيقة يوميا على مدار 30 يوما.

كان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قد أطلق هذه المبادرة عام 2017 تشجيعا على اتباع نمط حياة أكثر نشاطا .

يتضمن " تحدي دبي للياقة " جدولا حافلا على مدى 30 يوما يشمل تجارب متنوعة وحصصا تدريبية تقام في أرجاء المدينة وتناسب جميع الأفراد من مختلف الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة البدنية.

و قد أنشئت هذه السنة قريتا لياقة في فستيفال سيتي مول وكايت بيتش إلى جانب 10 مواقع و مراكز لياقة لهذا الغرض .

و يشمل التحدي أكثر من 40 فعالية و5 آلاف حصة تدريبية تقام على مستوى المدينة بأكملها.. وحرصا على إلهام الأفراد وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي و نشيط أضيفت إلى تحدي دبي للياقة هذه السنة عناصر جديدة مثل خريطة " دبي مدينة اللياقة" ومركز افتراضي تحت اسم " دليلك للتحدي" إضافة إلى برامج متنوعة تجذب شرائح أوسع من المجتمع وتسهل عليها ممارسة الرياضة يوميا لمدة 30 دقيقة.

و لا يقتصر تحدي دبي للياقة هذا العام على الأنشطة الرياضية فقد ابتكر طرقا جديدة تسهل مشاركة سكان المدينة في التحدي ومن بينها المركز الافتراضي الجديد تحت عنوان "دليلك للتحدي" المتوفر على الموقع الإلكتروني للتحدي ويتضمن محتوى مجانيا يسهل الوصول إليه ويشمل مقالات ومدونات فيديو وتحديات يومية والكثير غيرها.

ومن الإضافات الجديدة إلى دورة عام 2019 من التحدي خريطة دبي مدينة اللياقة ‘City as a gym’ التي تتضمن معلومات عن 30 موقعا تستضيف فعاليات وأنشطة التحدي مجانا وعند الوصول إلى الموقع يقوم المشارك بمسح كود QR باستخدام الهاتف ليظهر له فيديو عن التمرين الذي سيمارسه مع الموجودين مدته 30 دقيقة.

وستتحول قرية فستيفال سيتي للياقة برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) و"فيت بيت" والفطيم مركز التسوق المفضل للعائلات إلى ميدان لياقة متكامل يشمل أيضا الممشى المجاور والمناطق الشاطئية .

و تقيم منطقة المهارات من ديوا 30X30 التي تقع في الطابق الأرضي من المركز مسابقة مهارات ولياقة يومية لمدة ساعتين تتيح فرصة الفوز بجوائز يومية وبالجائزة الكبرى التي تتمثل ببطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم من دبي فستيفال سيتي.

و يمكن لزوار المركز أن يشاركوا يوميا في التمارين الدائرية المتعددة عند منصة "فيت بيت" و الحصول على سوار " فيت بيت " للمساهمة في تسجيل دبي لمليار خطوة خلال 30 يوما.. إلى جانب أنشطة آخرى يتضمنها التحدي.