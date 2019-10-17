البطل الأولمبي رامون يشيد بسكي دبي

المصدر: دبي- عزالدين جادالله

أقام فريق متزلجي الإمارات مؤتمراً صحفياً أول من أمس بفندق كيمبينسكي مول الإمارات في دبي، للإعلان عن التعاون بين فريق متزلجي الإمارات مع مجلس السياحة السويسري، حيث يتطلع فريق متزلجي الإمارات إلى المشاركة في أولمبياد 2026، وذلك بحضور البطل الأولمبي السويسري رامون زينهاوزرن الذي يزور دبي لأول مرة، حيث قام بممارسة التزلج داخل سكي دبي بصحبة فريق الأشبال لمتزلجي الإمارات.

حضر المؤتمر هامل القبيسي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وعلي عمر ممثلاً عن مجلس دبي الرياضي، وفرانك ايجمان قنصل عام جمهورية سويسرا وإبراهيم خادم رئيس فريق متزلجي الإمارات.

من جانبه أشاد هامل القبيسي بالتعاون بين فريق متزلجي الإمارات ومجلس السياحة السويسري مشيراً إلى أن الجميع سيجني ثمار هذا التعاون، كما رحب بالبطل الأولمبي رامون زينهاوزرن الذي يزور دبي للمرة الأولى.

وقال رامون زينهاوزرن: أزور دبي لأول مرة ولقد أدهشتني حقاً، وسعدت كثيراً بممارسة اللعبة داخل مكان مغلق لأول مرة بصحبة عدد من اللاعبين وعلينا أن نقوم بتشجيعهم ودفعهم إلى الأمام.

وأضاف: من الرائع أن يبدأ المتزلج في سكي دبي، لأن مستوى الخدمات والمعدات والثلج نفسه ممتاز جداً، ومن الجيد أن هناك اهتماماً إعلامياً بهذه اللعبة، كما أن وجود اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية يسهم في تطوير ودفع اللعبة نحو العالموقال إبراهيم خادم رئيس فريق متزلجي الإمارات: فريق متزلجي الإمارات فريق وناد معتمد من اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وكذلك معتمد من مجلس دبي الرياضي، وعمدنا إلى عمل تعاون أو شراكة مع مجلس السياحة السويسري من أجل دعم هذه الرياضة من الإمارات إلى سويسرا، لأن الطموح لا يكفي أن نتزلج فقط في الإمارات في سكي دبي، لكن الطموح هو الاستعداد مبكراً لأولمبياد 2026، والأمل في الأشبال الصغار، وتم اختيار البطل الأولمبي المتزلج السويسري رامون زينهاوزرن كنوع من التشجيع وإعطاء الحافز للمتزلجين الصغار حيث قام بالتزلج معهم، كنوع من التشجيع المباشر لهؤلاء الأشبال الصغار، وقد يتبادر إلى الذهن، لماذا تم اختيار البطل السويسري رامون للقدوم إلى الإمارات؟، والإجابة هي أن رامون يزور الإمارات لأول مرة، وأول مرة يزور منحدر للتزلج مغلق وليس مفتوحاً كما هو معتاد عليه، فهذه تجربة جديدة بالنسبة له تماماً.

وأضاف : شاهد أشبال التزلج نموذجاً لبطل أولمبي فاز بعدة جوائز وحصل على عدة ميداليات، ومن الجيد أن يشاهدوا هذا النموذج الحي للمضي قدما نحو الأولمبياد، مشيراً إلى أن دور فريق متزلجي الإمارات هو إعداد الفرق للمشاركة في المنافسات سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، وقد تقام منافسات في سويسرا قريباً وهذه واحدة من الأمور التي اتفقنا عليها مع هيئة السياحة السويسرية.

وأردف: قد تكون الرحلة القادمة للأشبال في إحدى المنتجعات السويسرية، نحن أمام مهمة تتمثل في دفع الجيل الصغير إلى ممارسة هذه الرياضة والاستمرار فيها، وطموحنا يتعدى سكي دبي، ونتطلع إلى المشاركة خارج الدولة.