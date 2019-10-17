ذهبية وفضية لسنوكر الإمارات في البطولة العربية

المصدر: متابعة- ياسر قاسم

استهل منتخبنا الوطني للسنوكر مشواره في البطولة العربية المجمعة التي تقام حالياً في شرم الشيخ بمصر، بالحصول على ميداليتين ذهبية وفضية لمنافسات الفرق الماستر بعد نهائي إماراتي صرف وصل فيه المنتخبان "أ" و"ب" للمباراة النهائية وحسم المنتخب "أ" اللقب بعد فوزه في جميع مبارياته عبر الثنائي محمد الجوكر ومحمد مصطفى شهاب، فيما نال المنتخب "ب" الميدالية الفضية بقيادة اللاعبين عيسى السيد وسيف الكتبي.

وبدأ المنتخب "أ" مشواره الناجح بالفوز على الكويت 5-صفر وعلى كل من السعودية ومصر "ب" بنتيجة 3-2 وعلى كل من مصر "أ" والإمارات "ب" بنتيجة 4-1، أما المنتخب "ب" فقد فاز على الكويت 5-صفر وعلى كل من السعودية ومصر "أ" 3-2 وعلى مصر "ب" 4-1 وخسر بنفس النتيجة من الإمارات "أ".

نتائج الفردي

وفي منافسات الفردي الماستر حقق لاعبو منتخبنا نتائج جيدة أيضا الفوز في بداية مشوارهما لهذه الفئة، ففاز محمد شهاب علي عمار التقي من الكويت 3-0 وعيسي السيد علي نواف الحملي من الكويت 3-2 فيما خسر محمد الجوكر من نزار عسيري من السعودية 0-3 وفاز محمد شهاب علي محمد عبد القادر 3-1وعيسي السيد علي أسامة عمار من السعودية 3-2.