طيران الإمارات يحلق بـ «طائرة» دورة الشيخة هند

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، شهدت منافسات النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات».

والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وتقام خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر الجاري، أول من أمس، تحديات مبكرة في افتتاح بطولة الشطرنج، فيما حلّق فريق طيران الإمارات بصدارة مجموعته في الكرة الطائرة.

مستويات متقاربة

ودشنت لمياء عبد العزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة رياضة المرأة بالمجلس، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، ضربة البداية لتحدي الأذكياء أول من أمس، في نادي دبي الشطرنج، إيذاناً بانطلاق البطولة، والتي شهدت في يومها الأول تحديات كبيرة بين فئتي المواطنات والمقيمات.

حيث تحدد اللوائح الفنية للدورة في نسختها السابعة، أن تقام فعاليات البطولة في الألعاب الفردية في فئتين، فئة المواطنات وفئة المقيمات، باستثناء لعبة البولينغ، حيث تقام البطولة في الفردي والفرقي، وجاءت النتائج متقاربة في الجولات الثلاث الأولى، وسيتحدد معالم الترتيب في الجولات المقبلة.

صحوة الطيران

وفي بطولة الكرة الطائرة، استعاد فريق طيران الإمارات، الوافد الجديد للبطولة، عافيته، ونجح في تصدر المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، بعد فوزه المستحق على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، بثلاثة أشواط نظيفة، معوضاً خسارته في الجولة الأولى أمام النيابة العامة بشوط مقابل ثلاثة أشواط.

وفي المجموعة الأولى، فاز فريق القيادة العامة لشرطة دبي، على فريق بلدية دبي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده، خلف فريق هيئة الطرق والمواصلات متصدر المجموعة.

منجم مواهب

فيما توجهت خلود عبيد نائب رئيس اللجنة الرياضية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأسمى آيات الشكر إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها الكريمة للدورة، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، فلهم أيضاً الشكر على تنظيم بطولة نسائية ناجحة بكل المقاييس، وقالت «الدورة باتت منجماً لاكتشاف المواهب.

والدائرة تعمل على إكساب الموظفات خبرات احترافية عبر المشاركات في هذه الدورة، ومن ثم الالتحاق بالأندية والمنتخبات الوطنية في الدولة، وفرق الدائرة طموحها التميز في النسخة الحالية، رغم أنها مشاركتنا الأولى، وستكون النسخ المقبلة منصات التتويج، فضلاً عن مكاسب توفير بيئة رياضية مميزة للموظفات، تنعكس إيجاباً على عملهن».