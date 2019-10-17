«الكاراتيه» يعتمد الشكل الجديد لمسابقات الموسم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عقد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اجتماعاً مهماً مع اللجنة الفنية لاتحاد الإمارات للكاراتيه، أول من أمس، بحضور أعضاء اللجنة، راشد عبد المجيد آل علي رئيس اللجنة الفنية الأمين العام للاتحاد، وحميد شامس نائب الرئيس الأمين العام المساعد.

والخبير محمد عباس المدير التنفيذي والخبير هشام سري السكرتير الفني مقرر اللجنة والحكم الدولي جابر الزعابي عضو لجنة الحكام الآسيوية. تم خلاله مناقشة الاستعدادات والمستجدات الخاصة بالشروط الفنية والتنظيمية للموسم الجديد، بعد أن أضافت اللجنة بنوداً جديدة تخص مشاركة اللاعبين الأجانب والمقيمين ورسوم تسجيلهم ومشاركتهم بالبطولات، وقد قامت اللجنة بمناقشة كافة البنود الإضافية، وقدمت للرئيس شرحاً وافياً لها بشأن تطبيقها الموسم الحالي.

وأثنى رئيس الاتحاد على عمل اللجنة واجتماعها قرابة شهر كامل وبشكل يومي، من أجل دراسة ومناقشة مواد وبنود الشروط الفنية واللوائح الجديدة الخاصة ببطولات الموسم واختبارات الأحزمة. كما قدم وأعضاء اللجنة الفنية التهنئة للحكم الدولي جابر الزعابي بمناسبة انضمامه إلى لجنة حكام الاتحاد الآسيوي.

وأوصى رئيس الاتحاد بضرورة تكاتف جميع عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين وإداريين ولاعبين وتضافر كافة الجهود من أجل الاستعداد الجيد، حيث يشهد هذا الموسم العديد من البطولات الدولية والعالمية بالدولة تبدأ ببطولة الشارقة الدولية المفتوحة 2019 ودورة الألعاب الخامسة للأندية العربية للسيدات بالشارقة، ويليها جولة دبي للدوري العالمي فبراير 2020، والحدث العالمي الكبير بإقامة بطولة العالم للرجال والسيدات نوفمبر 2020.

وقد أشادت اللجنة بالجهد الكبير الذي بذله السكرتير الفني في إضافة التعديلات الكثيرة التي أقرتها اللجنة على الشروط الفنية والتنظيمية، ووضع لائحة جديدة لاختبارات الأحزمة واعتماد المدربين ليكون لهم حق إجراء اختبارات الأحزمة الملونة للمتدربين.