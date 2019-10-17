جو ويكس يشارك في نصف ماراثون المدينة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ العد التنازلي لانطلاق نصف ماراثون المدينة، برعاية مي دبي، الجمعة 25 الجاري، مع إعلان المنظمين عن مشاركة مدرب اللياقة البدنية الشهير جو ويكس في الحدث، وإضافة سباق مجتمعي جديد لمسافة 2.5 كم، سيقام عند الساعة 9:30 صباحاً، عقب سباقات 5 كم و10 كم ونصف الماراثون.

ومن المتوقع أن تضفي مشاركة ويكس، الملقب بمدرب الأجسام (ذي بودي كوتش)، أجواء من الحماسة والإثارة على الحدث، الذي يقام في قلب مركز دبي المالي العالمي، الشريك الرسمي لاستضافة الحدث، وسيظهر ويكس في سباق الـ 2.5 كم، لإعلان إشارة البدء في هذه المنافسة المجتمعية.

بينما سيشارك شخصياً في سباق نصف ماراثون المدينة. يعد الحدث جزءاً من فعاليات تحدي دبي للياقة، التي تنطلق غداً وحتى 16 نوفمبر المقبل في جميع أنحاء دبي، ويهدف السباق الجديد لمسافة 2.5 كم، إلى تشجيع الأفراد حديثي العهد في رياضة الجري، على التمتع بتجربتهم الخاصة في الماراثون دون التقيد بالوقت، وممارسة أسلوب حياة صحي ومُسلٍ بآن واحد.

دعم

ينطلق السباق، الذي يحظى بدعم مجلس دبي الرياضي، ويجري على مضمار بقياسات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، من أمام «مبنى البوابة» بمركز دبي المالي العالمي، مروراً بالمناظر الساحرة للعديد من معالم دبي الشهيرة، وعمارتها المتميزة، ويعد الحدث الأول من نوعه في دبي، وسيتيح للمشاركين فيه فرصة مشاهدة أجمل الأماكن وسط مدينة دبي، بما في ذلك برج خليفة، أبراج الإمارات، والمبنى الرائع لمتحف المستقبل، الذي شيد حديثاً.

وقال بيمان العوضي نائب الرئيس الأول - المتحدث الرسمي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا أن نكون جزءاً من سباق نصف ماراثون المدينة، بصفتنا شريكاً رسمياً لاستضافة الحدث.

وأن نقدّم هذا الصرح الحديث لتنظيم فعالية رائعة، وعيش تجربة مميزة لأول سباق من نوعه في دبي، يشارك فيه الآلاف من العدائين الذين سيتنافسون في محيط الحي المالي في دبي، والذي يعتبر واحداً من أفضل 10 مراكز مالية في العالم.

وسيتاح للزوار أيضاً، فرصة مشاهدة أحدث البنى التحتية والمرافق المتطورة الكائنة في مركز دبي المالي العالمي، ونحث جميع الرياضيين وعشاق اللياقة في دبي، على المشاركة، ونتطلع للترحيب بالآلاف من الزوار في المركز المالي، وذلك للتأكيد على أن مركز دبي المالي العالمي، ليس مكاناً للأعمال فقط، وإنما هو من أبرز الوجهات العصرية وأسلوب الحياة في دبي».

رعاية

وتقدم مي دبي، كراعٍ رسمي رئيس لنصف ماراثون المدينة، مراكز توزيع لمياه الشرب إلى جميع المشاركين عند خطي بداية ونهاية السباق، وقال أليكساندر فان تي رايت، المدير التنفيذي لمياه مي دبي المعبئة: «نحن في مي دبي، التي تعد من الشركات الرائدة لتعبئة مياه الشرب في الإمارات والمنطقة، سعداء بأن نكون الشريك الراعي لاسم نصف ماراثون المدينة الأول من نوعه في دبي.

وهذه الرعاية تعد مرحلة هامة في مسيرتنا، ونتطلع لرؤية العدائين من دبي وخارجها، يخوضون هذا التحدي الشخصي، في الوقت الذي نوفر لهم البيئة المناسبة من خلال مي دبي، للبقاء أصحاء ولائقين».

ولا يزال التسجيل في نصف ماراثون المدينة بجميع فئاته مفتوحاً، وسط إقبال شديد على المشاركة، وتتوافر مواقف سيارات مجانية لجميع المشاركين، والراغبين في الحضور لدعم العدائين. وسيحصل جميع الذين ينهون سباقات 21 كم، 10 كم، 5 كم، على قميص مي دبي نصف ماراثون المدينة وميدالية مشاركة.