موسم التجديف في دبي جاهز للانطلاقة غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية غداً ضمن روزنامة السباقات البحرية 20189-2020 وبالتزامن مع انطلاق تحدي دبي للياقة، ودعت اللجنة المنظمة للسباق الكبير والذي يعد فاتحة سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

والتي تتضمن السباق الأغلى في هذه الفئة في الموسم سباق (كأس آل مكتوم) دعت إلى ضرورة الإسراع باستكمال إجراءات التسجيل في مقر النادي أو عبر الرابط الإلكتروني. وكانت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد استكملت كافة الخطوات التنظيمية بالتنسيق والتشاور مع الجوائز الحكومية والمؤسسات الوطنية ومن بينها بلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام التي ستقوم بنقل السباق على الهواء مباشرة عبر قنوات دبي الرياضية والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وقناة ياس الرياضية.

ومن المقرر أن يقام سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً -الجولة الأولى من بطولة دبي- بين قناة دبي المائية وخور دبي قبالة منطقة الجداف.

على جانب آخر، شهد مقر النادي صباح أمس، مراسم تتويج أبطال سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، بحضور كل من محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي للنادي وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات.