3000 بحار في منافسات مهرجان دلما التاريخي الثلاثاء

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حددت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي الثالث، الثلاثاء المقبل، موعداً لإقامة السباق الذي يقام لمسافة 125 كلم من جزيرة دلما إلى مدينة المرفأ.

وتم الاتفاق على الموعد بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، الذي أكد أن الثلاثاء المقبل موعداً مناسباً، لا سيما أن الأجواء تلائم إقامة السباق التاريخي.

ومن المقرر أن يتم تجهيز المحامل المشارك على مدار ثلاثة أيام من 19 وحتى 21 الجاري. يشارك في المنافسات 120 محملاً شراعياً، بمجموع 3 آلاف بحار، وهو رقم تاريخي بكل المقاييس، وهي المشاركة الأكبر في الحدث منذ انطلاقه قبل ثلاث سنوات.

ويقام الحدث تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتبلغ جوائزه المالية 25 مليون درهم، إضافة إلى أنه السباق الأطول، حيث تبلغ مسافة التسابق 125 كم، كما أنه الأكبر من حيث قيمة الجوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث سيحصل البطل على مليون ونصف المليون درهم، بالإضافة إلى سيارة كجائزة مالية، فيما سيحصل الوصيف على مليون ومئة ألف درهم وسيارة، وصاحب المركز الثالث على تسعمئة ألف درهم وسيارة.

من جهته، أكد أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن تحديد موعد انطلاقة السباق جاء بعد التشاور مع المركز الوطني للأرصاد.

مؤكداً أن اللجنة العليا تنسق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، من أجل ظهور الحدث بأبهى صورة له، كما اعتاد الجميع. وقال: نحن جميعاً نعمل بجهود مضاعفة من أجل الاستعداد للمهرجان بشكل جيد، وبما يتماشى مع قيمته التاريخية، والدعم السخي من القيادة الرشيدة.