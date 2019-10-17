فيكتوري تيم «نيو لوك» في جائزتي شيامين والصين

Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تخوض زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم تحدياً جديداً في عالم البطولات العالمية من المنافسة في جائزتي شيامين والصين للزوارق السريعة -فورمولا1- واللتين تقامان تباعاً في مدينة شيامين اعتباراً من غد وحتى الأحد المقبل. وتظهر مؤسسة الفيكتوري تيم بوجه جديد «نيو لوك» بعد تعاقد المؤسسة مع الثنائي الجديد المتسابقين السويدي أريك ستارك والذي سيقود في الجولتين المرتقبتين زورق فيكتوري 74 والبطل الإيطالي الصاعد دافيد ديل بين الذي سيقود بدوره زورق فيكتوري 33 في الصين، وأيضاً المراحل المتبقية من منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا 1 لعام 2019، والتي تتضمن الجولة السادسة والختامية في إمارة الشارقة شهر ديسمبر المقبل.

تجارب

وأتم فريق مؤسسة فيكتوري تيم كافة التحضيرات لخوض التحدي العالمي المرتقب وبمعنويات مرتفعة من خلال المعسكر الإعدادي، الذي أقيم مؤخراً في مقر المؤسسة بدبي، واستمر لأكثر من أسبوع بإشراف الجهاز الفني والإداري، خاض من خلاله الثنائي الجديد ستارك وديل بين عدداً من التجارب الفنية على الزوارق من أجل اختبار جاهزيتها قبل خوض غمار الجولتين الرابعة والخامسة من بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1 واللتين ستقامان على التوالي في جمهورية الصين الشعبية.