ويبستر: الوقت مناسب لتصبح دبي عاصمة الرياضات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد كولين ويبستر رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية أن هذا هو الوقت المناسب لأن تكون دبي هي عاصمة الألعاب الإلكترونية باعتبارها مدينة لها رؤية واضحة في مجال التكنولوجيا والابتكار والمبادرات غير المسبوقة.

كما أنها تعد مركزًا اقتصاديًا عالميًا ومركزًا رياضيًا مهمًا وتعد وجهة مثالية لتنظيم أي بطولات في مختلف المجالات وخصوصًا الإلكترونية بفضل اتساع قاعدة الممارسين لها وتنوع الجنسيات ووجود شركات عالمية تتخذ من دبي مقرًا لها إلى جانب المنشآت السياحية والرياضية ووجود البنية التحتية المصممة على أعلى مستوى، ومعربًا عن أمله في أن تستضيف دبي مقر الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال زيارته مقر مجلس دبي الرياضي وكان في استقباله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وبحث سعيد حارب مع كولين ويبستر بحضور ناصر أمان آل رحمة والوفد المرافق لرئيس الاتحاد، آفاق التعاون بين الجانبين وفقًا لاتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين على هامش «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي» الأول من نوعه في المنطقة الذي نظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «معًا نصنع مستقبل الرياضة».

واستعرض الجانبان أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي يتم تنظيمها في دبي على مدار العام ومختلف مجالاتها التي حرص مجلس دبي الرياضي على إضافة المزيد من الفعاليات المميزة للأجندة السنوية بما يحقق الإضافة لقطاعاتنا الرياضية ويلبي متطلبات وتطلعات الجماهير الرياضية من مختلف الأعمار والجنسيات التي تعيش على أرض الدولة.

وناقش الجانبان مخرجات مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، حيث ثمن سعيد حارب مشاركة الاتحاد الدولي ممثلًا برئيسه كولين ويبستر في جلسات المؤتمر فيما أبدى ويبستر إعجابه بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من المؤتمر والجهود المبذولة لتطوير الأداء الرياضي باستخدام وسائل وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

واصطحب سعيد حارب كولين ويبستر في جولة بمقر مجلس دبي الرياضي، حيث تعرف إلى إدارات المجلس وآليات العمل.