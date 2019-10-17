24 مقاتلاً يتنافسون على لقب «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تنطلق النسخة الثامنة لمحاربي الإمارات غداً في الرابعة عصراً على صالة مبادلة آرينا بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 24 مقاتلاً دولياً، يتنافسون فيما بينهم لنيل لقب البطولة.

والتي تعد الأبرز على ساحة نزال الفنون القتالية المختلطة، وتحظى بجماهيرية كبيرة. ومن أبرز ملامح هذه النسخة عودة المواهب الإماراتية إلى حلبة القتال، حيث يشارك الإماراتي محمد يحيى في مواجهة الفلبيني جلين رانيلو ضمن وزن الخفيف. يذكر أن محمد يحيى يمتلك سجلاً حافلاً بالمشاركات العالمية في بطولات الفنون القتالية المختلطة العالمية من أبرزها بطولة بيلاتور التي تُعَدّ ثاني أكبر منصة لبطولات الرياضات القتالية المختلطة في العالم.

من جانبه قال فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة ومدير عام شركة بالمز الرياضية باتت الرياضات القتالية المختلطة متربعة على قمة هرم الجماهيرية الرياضية، وأصبحت تتمتع بزخم كبير وشغف هائل، وينتظر الجميع فعالياتها، ويتوقع إثارة بين بطلي وزن الريشة الفلبيني رولاندو دي صاحب الشعبية الطاغية، ليدافع عن لقبه ضد خصمه القوي الكوري دو جيوم لي، موضحاً أن اللجنة المنظمة رأت أهمية مشاركة العنصر النسائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وذلك لإضفاء مزيد من الإثارة، وستلتقي البولندية فيرونيكا والكورية سيو لوزن الريشة.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة حرصت على مشاركة المواهب الرياضية من دول مجلس التعاون، حيث سيشارك المقاتل عبد الله بوشهري من دولة الكويت في فعاليات هذه النسخة، وسيواجه البرازيلي لياندرو مارتينز ضمن الوزن الخفيف، كما يعود مجدداً اللبناني أحمد اللبان في رابع مشاركاته بهذه البطولة ليلتقي الجزائري سفيان بن شهرة.