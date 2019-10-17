«دبي لبناء العضلات» يستضيف فيل هيث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعود معرض دبي لبناء العضلات، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الذي يُعد أكبر حدث لكل ما يتعلق باللياقة البدنية في الشرق الأوسط، في نسخته الرابعة الأكبر على الإطلاق خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2019 بمركز دبي التجاري العالمي.

حيث يلتقي عشاق اللياقة البدنية بنجوم الرياضة الملهمين لهم والتعرف إلى أفضل وأحدث منتجات اللياقة البدنية في العالم، والحصول على نصائح الخبراء في التدريب وأكثر من ذلك بكثير. ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة رائعة من مشاهير عالم اللياقة البدنية الذين سيجذبون أنظار جمهور المعرض بقوة.

يتصدر فيل هيث، بطل كمال الأجسام الأمريكي وحامل لقب مستر أولمبيا سبع مرات متتالية من عام 2011 حتى عام 2017، قائمة النجوم المشاركين في هذا الحدث المنتظر بشدة هذا العام. وبفوزه الأخير، تساوى هيث مع أسطورة كمال الأجسام والممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيجر كثالث أكثر لاعب تحقيقاً للقب مستر أولمبيا على الإطلاق.

وقال هيث تعليقًا على مشاركته في المعرض: «أنا متحمس جداً للعودة إلى الشرق الأوسط. سأكون موجوداً في معرض دبي لبناء العضلات على مدار أيامه الثلاثة لمقابلة الحاضرين وتحيتهم وإلقاء خطبة على المسرح، لذا احرصوا على الحضور وإظهار دعمكم في هذا الحدث الرائع. أنا أتطلع حقاً لرؤية جميع معجبيني في الشرق الأوسط، الذين دائماً ما يدعمونني للغاية».