«دولي الجودو» يستبعد 3 دول من «غراند سلام»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة المنظمة لبطولة التسامح غراند سلام أبوظبي للجودو الكبرى التي تستضيفها أبوظبي، رسالة من الاتحاد الدولي.

يفيد فيها تقليص عدد الدول المشاركة في البطولة المقبلة، بشطب 3 دول لعدم استكمال متطلبات المشاركة في البطولة حسب اللائحة، بعد نهاية فترة السماح أمس ليصبح بذلك عدد الدول المشاركة في البطولة التي تقام من 24 - 26 أكتوبر الجاري 104 دول، وهو ما زال قياسياً.

وكان ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، قد شدد في تعميم له للدول الأعضاء على ضرورة الحرص على الجدول الزمني لبطولاته فيما يتعلق بالتقديم للمشاركة لتسهيل إجراءات الدخول للدول المعنية بوقت كافٍ.