فورمولا أبوظبي يتطلع للقب جولة الصين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يغادر البلاد اليوم وفد المتسابقين والطاقم الإداري والفني الخاص بفريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1، إلى مدينة شيامن الصينية، لخوض تحديات الجولة الرابعة من بطولة العالم.

والتي تقام ابتداءً من يوم بعد غد وتستمر حتى الأحد المقبل، وتأتي هذه المحطة كي تكون حاسمة جدا في مشوار البطولة وفريق أبوظبي الذي يتصدر الترتيب العام للبطولة حالياً ويطمح إلى أن يتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه أيضاً، وقبل انطلاق أحداث رابع الجولات يتصدر الترتيب العام زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي ورصيده 35 نقطة.

فيما يحل وصيفاً زورق أمافاراتي 14 بقيادة السويدي جوناس اندرسون.