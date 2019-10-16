«بلدية دبي» يتوّج بأول ألقاب ألعاب التحدي في دورة الشيخة هند

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، شهدت منافسات النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات.

والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي حالياً، وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، تتويج فريق بلدية دبي أول من أمس، بلقب أول بطولة تحدي، تقام ضمن برنامج دورة هذا العام، بتفوقه على جميع الفرق المشاركة وتصدره الترتيب العام برصيد 1020 نقطة، فيما حل فريق هيئة الطرق والمواصلات ثانياً برصيد 923 نقطة، وجاء فريق هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ثالثاً برصيد 920 نقطة.

ألعاب التحدي

وتعتبر بطولة ألعاب التحدي، من البطولات المثيرة، وهو ما جعلها تخطف الأضواء، بوصفها من أقوى البطولات التي تشهدها النسخة الحالية، وحظيت باهتمام تنظيمي خاص من قبل اللجنة المنظمة للدورة برئاسة لمياء خان، من أجل سلامة المشاركات، فكانت الضوابط صارمة.

فيما يختص بأداء جميع الحواجز والألعاب في البطولة، فضلاً عن التحضيرات الطبية المتكاملة، والتي تتم في مثل هذه التحديات، وهو الأمر الذي جعل النسخة الأولى، تمر بسلام، وتحظى بإشادة جميع الفرق المشاركة.

فوز تاريخي

ووصفت نسرين بن درويش منسق عام فرق بلدية دبي المشاركة في النسخة السابعة، إنجاز فريق بلدية دبي، بحصوله على بطولة ألعاب التحدي بالتاريخي.

وذلك لأسباب عدة، منها أنها المرة الأولى التي تنظم في برنامج الدورة، وهو ما يجعل البلدية تنال شرفاً كبيراً، وسيتم إدراجها في سجلات الدورة بأنها أول من احرز اللقب، وهو أمر جيد للبلدية، والجانب الثاني تعتبر البطولة فاتحة شهية ومحفزاً لبقية فرق بلدية دبي المشاركة في الدورة، على المضي قدماً في الفوز بجميع بطولات الدورة.

تحضيرات مبكرة

وكشفت بن درويش عن سر التميز في التحدي بقولها: «ليس بغريب على بلدية دبي التميز في دورة الشيخة هند، وتعتبر هذه النسخة هي التحدي الأكبر لفرق البلدية، في ظل مشاركة فرق قوية ومتمرسة ولديها لاعبات متميزات، وهو أمر جيد يحسب للتنافسية وتطوير الفرق المشاركة، ووضعته الإدارة العليا لبلدية دبي بقيادة داوود الهاجري في الحسبان.

فكانت التحضيرات المبكرة لجميع فرق البلدية، وتوفير أجهزة فنية احترافية تشرف على تدريبها، ومعها تم إسناد قيادة تدريب فريق بلدية دبي لتحدي الألعاب، إلى مدرب عالمي متخصص في مثل هذه الألعاب الصعبة، وتشكيل فريق يضم لاعبات مميزات بقدرات عالية، فكان التميز وبلوغ منصات التتويج عن جدارة واستحقاق، والدليل هو النتيجة وفارق النقاط».

الشطرنج ينطلق اليوم

وتشهد الدورة في الرابعة من عصر اليوم انطلاقة فعاليات بطولة الشطرنج، والتي تنظم بضيافة نادي دبي للشطرنج بمشاركة، نخبة من بطلات الشطرنج، خاصة مشاركة لاعبات يمثلن عدداً من أندية الشطرنج في الدولة مثل منى محمد الهرمودي، من بطلات النسخة الماضية التي تمثل مؤسسة دبي للإعلام.

والتي أكدت جاهزية فرق المؤسسة للمشاركة في البطولة الحالية ومواصلة مسيرة التميز والتتويج بالذهب.