السويدي تثمّن دعم «أم الإمارات» لقطاع رياضة المرأة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ثمّنت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع رياضة المرأة والرعاية والاهتمام المستمر من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) في المحافل والمناسبات على الصعد المختلفة.

كما ثمّنت السويدي جهود وزارة شؤون الرئاسة وعلى رأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في توفير الدعم المطلوب لبنات الوطن من أجل المنافسة على التتويج بالميداليات الملونة والألقاب المختلفة.

وذلك مع اقتراب العرس الرياضي النسائي الذي يجمع نخبة من اللاعبات في مختلف الرياضات بالدورة الرياضية الخليجية السادسة لرياضة المرأة والتي تستضيفها الكويت قريباً.