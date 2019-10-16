استقبال بالورود لـ «الفيكتوري» بطل العالم للزوارق السريعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجدت بعثة مؤسسة الفيكتوري تيم العائدة من الولايات المتحدة الأمريكية، بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة (الفئة الأولى)، استقبالاً حافلاً لدى وصولها إلى البلاد أول من أمس في مطار دبي الدولي.

واحتفى مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية بالإنجاز الرياضي البحري الجديد، لمؤسسة الفيكتوري بمشاركة الهيئة العامة للرياضة ولفيف من أهل الرياضات البحرية قدموا لتقديم التهاني والتبريكات للبعثة الظافرة باللقب العالمي.

والتي قادها في مدينة فورت مايرز التي استضافت الجولة السادسة والختامية، حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، وضمت محمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة والمتسابقين الثنائي العالمي المتوج سالم العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري 3 بطل العالم والمتسابق السويدي اريك ستارك الذي شارك على متن زورق فيكتوري 33.

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة، مهرة فلكناز أمين عام اتحاد الرياضات البحرية، وحسن الرمسي مدير المراسم في الهيئة العامة للرياضة، يرافقهما عضوا مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم غانم خميس المري وسعيد خليفة المري وعدد من محبي فريق الفيكتوري تيم وزملاء المتسابقين.

إضافة مميزة

وقالت مهرة فلكناز إن إنجاز مؤسسة الفيكتوري تيم وحصول زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، يعد إضافة مميزة لسجل أبناء الإمارات الناصع وحضور رائع للمؤسسة في الأحداث العالمية بعد انتقال بطولة العالم للفئة الأولى بحلتها الجديدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأضافت أن زورق فيكتوري 3 استحق التتويج بعد الأداء الباهر الذي قدمه طاقم الزورق.

والذي ضم البطلين الوطنيين سالم العديدي وعيسى آل علي واللذين نجحا في وضع بصمة بارزة في المنافسات أمام أبطال عالميين وعلى مدار ست مراحل مختلفة في فلوريدا وميسوري وسانت كلير وميشيغان، وأكدت فلكناز أن مهارات أبناء الإمارات ظهرت في المنافسة القوية في البطولة العالمية.

والتي زادت حرارتها مع اقتراب المراحل الحاسمة، حيث نجح زورق فيكتوري 3 أخيراً في انتزاع اللقب العالمي بعد فوزه في فورت مايرز، ووصل بعدها إلى النقطة رقم ،102 ليتوّج بطلاً بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزورق الأسترالي المنافس.