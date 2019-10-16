ليسين: الإمارات فازت بذهبية تنظيم نهائي مونديال الرماية

المصدر: العين - البيان الرياضي

أشاد رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الروسي فلاديمير ليسين، والأمين العام ألكسندر ورجالات الاتحاد الدولي ورؤساء الوفود والإداريون والمدربون والرماة وحكام البطولة، بالتنظيم الرائع والمثالي، من جانب اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، لمنافسات نهائي بطولة كأس العالم لرماية الأطباق، التي اختتمت مؤخراً في مدينة العين.

وأثنى ليسين على حسن الاستقبال والحفاوة لكل الوفود وقال: الإمارات كعادتها فازت بذهبية التنظيم، ونحن نحرص دائماً على أن نقدم مع اتحاد الإمارات كل ما هو جديد لتجربته وتنفيذه بسبب مستوى الحكام والتجهيزات التي تتمتع بها ميادين العين.

وأعرب عن سعادته بتحقيق رقم عالمي جديد في بطولة «الإسكيت» للسيدات عبر البطلة الصينية وي مينغ، وهو 59 طبقاً من أصل 60 طبقاً.