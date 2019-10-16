إغلاق باب التسجيل في سباق دلما التاريخي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يغلق اليوم، باب التسجيل للمشاركة في مهرجان سباق دلما التاريخي الثالث للمحامل الشراعية 60 قدماً، المقرر له من 17 - 27 أكتوبر الجاري.

وشهدت الأيام الماضية إقبالاً كبيراً من البحارة على التواجد في هذا الحدث التاريخي، ومن المتوقع أن يصل عدد البحارة الذين سيتواجدون في السباق إلى 3 آلاف بحار، كما تعقد اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الاجتماع التنويري الخاص بالسباق مساء اليوم بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك لمناقشة كافة التفاصيل الفنية .

وكذلك اللوائح والقوانين المنظمة للسباق، وعلى الجانب الآخر، عقدت اللجنة الاجتماع التنسيقي الثاني، بحضور الشركاء والجهات الحكومية التي تشارك في تنظيم الحدث، واطلع الجميع على آخر الاستعدادات، وناقش الاجتماع مراحل عمل اللجان التنظيمية والفنية واللوجيستية التابعة للجنة العليا المنظمة للمهرجان، ومواعيد تواجدها في جزيرة دلما لمتابعة سير العملية التنظيمية، ومن المقرر أن يكتمل وصول المشاركين لجزيرة دلما بعد غدٍ.