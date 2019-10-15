45 دولة في بطولة العين لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: العين - البيان الرياضي

يستعد أبطال الجوجيتسو من أبناء الدولة ومختلف دول العالم، للمشاركة في النسخة السادسة من بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي تنطلق منافساتها يوم الجمعة المقبل، في استاد خليفة بن زايد بنادي العين، وبدأ توافد نجوم اللعبة على دار الزين، للمنافسة على الألقاب واعتلاء منصات التتويج.

ويشمل برنامج البطولة منافسات فئات الأساتذة (فوق 30 عاماً) والكبار (فوق 18 عاماً) والناشئين (فوق 16 عاماً) ولمختلف فئات الأوزان والأحزمة في مشهد عالمي أصبح مرتبطاً بالتطور الكبير الذي تشهده رياضة الجوجيتسو الإماراتية ومكانة الدولة الرائدة في استضافة البطولات العالمية واستقطابها لنخبة لاعبي العالم، وتم إغلاق باب التسجيل يوم الخميس الماضي، وسط إقبال كبير على المشاركة.

حيث تستقطب البطولة مشاركات عالمية من 45 دولة.

محطة مهمة

وتعد بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو إحدى المحطات المهمة ضمن أجندة اتحاد الإمارات للجوجيتسو للموسم الرياضي الجاري نظراً لمساهمتها في الارتقاء بمسيرة اللاعبين المحترفين كونها تضيف إلى نقاطهم ضمن التصنيف العام للاعبين وفق النظام المعتمد لدى الاتحاد.

وتأتي البطولة،، قبل شهر من إسدال الستار على منافسات بطولة العالم للجوجيتسو التي تنطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 16 نوفمبر المقبل، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو ويستضيفها اتحاد الإمارات، وبالتالي فإنها تمثل فرصة حقيقية أمام اللاعبين للاستعداد لهذه البطولة، والوقوف على مدى تطور أدائهم وقدرتهم على المنافسة والوصول إلى منصات التتويج.

وأشاد اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالشراكات الاستراتيجية المتينة التي تحظى بها بطولات الجوجيتسو المحلية والدولية ومنها بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو والتي تمثل مختلف القطاعات، ما يؤكد على احتضان المجتمع الإماراتي بمختلف أطيافه لهذه الرياضة.

بطولة مهمة

وعبر محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، عن سعادته لتنظيم هذه البطولة الدولية في نسختها السادسة على التوالي، واحتضانها لكوكبة من اللاعبين المتميزين، على الساحة المحلية والدولية الذين ينشدون الذهب ومنصات التتويج، ولفت سعادته إلى أهمية البطولة في تعزيز إمكانات اللاعبين المواطنين قبيل الانطلاقة المرتقبة لبطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي الشهر المقبل.