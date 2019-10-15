صراع لقب «الطائرة» يشعل أجواء دورة الشيخة هند للسيدات

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل اليوم منافسات النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات.

والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، ويشهد برنامج اليوم، صراعاً مثيراً في منافسات بطولة الكرة الطائرة، حيث تقام مواجهتان مهمتان مصيريتان، في المنافسة على اللقب.

فيلتقي فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع فريق طيران الإمارات، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في لقاء من العيار الثقيل ويمثل تحدياً خاصاً لفريق طيران الإمارات الذي خسر مباراته الأولى أول من أمس، أمام النيابة العامة 3/‏‏‏2، ويسعى للتعويض، لأجل مواصلة التنافس على اللقب.

وفي المباراة الثانية يلتقي فريق القيادة العامة لشرطة دبي مع فريق بلدية دبي، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم بجانبهما فريق هيئة الطرق والمواصلات بطل النسخة الماضية والمرشح بقوة للحفاظ على لقبه في النسخة الحالية، بعد فوزه على بلدية دبي 0/‏‏‏3 في افتتاح المنافسات.

انطلاقة «الريشة الطائرة»

وضمن برنامج منافسات البطولة، تنطلق اليوم، بطولة الريشة الطائرة، في مجمع دبي ستارز الرياضي بالمزهر، وتعد بطولة الريشة الطائرة منجم المواهب وتحفل بالتحديات الكبيرة وخاصة في فئة المواطنات، وجاءت نتائج النسخة الماضية قمة في القوة والندية.

وهو الأمر الذي يجعل من النسخة الحالية أكثر قوة وحافلة بالمنافسات الساخنة، فيما تشهد الدورة عصر يوم غدٍ انطلاقة فعاليات «تحدي الأذكياء»، بطولة الشطرنج، والتي تنظم بضيافة نادي الشطرنج والثقافة، بمشاركة نخبة من بطلات اللعبة، يمثلن عدداً من أندية الشطرنج، مثل منى محمد الهرمودي، إحدى بطلات النسخة الماضية والتي تمثل مؤسسة دبي للإعلام.

إشادة بالمستويات

وأشادت هدى النوبي منسقة فرق النيابة العامة في دبي، المشاركة في الدورة، بالمستوى المبهر لفرق الدورة، ووصفته بمؤشر جيد لبطولة ناجحة، وثمنت الدعم المقدم من المستشار عصام الحميدان النائب العام في دبي، وجهود رئيس اللجنة النسائية في النيابة العامة في دبي وداد بو هناد، ونائبة المجلس سعاد آل عمر.

وهي جهود أسهمت في تميز فرق النيابة في الدورة، وبدورها، أعربت نسرين بن درويش منسقة فرق بلدية دبي، عن شكرها وتقديرها لجهود اللجنة المنظمة للدورة برئاسة لمياء عبدالعزيز خان رئيس لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، ومتابعة اللجنة آخر التطورات في الساحة الرياضية، عبر تحديد الفئات وعدد اللاعبات المشاركات وفقاً لتعميم هيئة الرياضة.

والمتعلق باللائحة التنفيذية لمشاركة اللاعبات من الفئات المشمولة بقرار رئيس الدولة «حفظه الله»، في المسابقات الرياضية الرسمية، كما أتاحت اللجنة المنظمة تسجيل لاعبات الأندية الرياضية العاملات في المؤسسات للمشاركة مع فِرقهن، وهو أمر إيجابي ينصب في زيادة قوة المنافسة.