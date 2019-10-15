نجم «فيكتوري» بطل مونديال الدراجات المائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج نجم فريق فيكتوري تيم، المتسابق العالمي النمساوي كيفين رايتيرر، بطلاً لمنافسات فئة واقف جي بي 1 للمحترفين، ضمن فعاليات جائزة الصين الكبرى للدراجات المائية، وهي الجولة الثالثة قبل الختامية من بطولة العالم 2019، التي استضافتها مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية.

واختتمت أول من أمس، وحسم قائد دراجة فيكتوري تيم رقم 90، اللقب ضمنياً، إذ يحتاج فقط لنقطتين، ليضمن تتويجه باللقب دون الدخول في حسابات معقدة، وإكمال مرحلة واحدة من ثلاث ستقام ضمن الجولة الرابعة الختامية المرتقبة في إمارة الشارقة، خلال شهر ديسمبر المقبل، ليتوج بطلاً دون النظر لنتائج الآخرين، ومن بينهم منافسه المباشر النرويجي دانيال أندرسون، الذي حقق المركز الثاني.

صدارة الترتيب

ورفع نجم فريق فيكتوري تيم رصيده إلى 222 نقطة، منفرداً بصدارة الترتيب العام لمنافسات فئة واقف جي بي 1، ضمن البطولة العالمية، بفارق 73 نقطة عن أقرب ملاحقيه، النرويجي أندرسون، والذي وصل رصيده إلى 148 نقطة، معززاً موقفه في مركز الوصيف، متمسكاً ببصيص الأمل في التتويج حتى الجولة الحاسمة الأخيرة في الإمارات.

وحصد رايتيرر في الصين العلامة الكاملة من ثلاث مراحل، محرزاً 75 نقطة، ليخطو بثبات نحو تكرار إنجازه الذي حققه مع مؤسسة الفيكتوري تيم العام الماضي، وتوج من خلاله بطلاً للعالم، حيث يتطلع بقوة لتحقيق ثنائية نادرة، بإهداء الفيكتوري تيم لقباً عالمياً جديداً في عام 2019، يضاف إلى سجلات أبطاله.