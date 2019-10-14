حمدان بن محمد: دبي تحوّلت إلى مركز لصناعة المستقبل

المصدر: دبي- البيان الرياضي

رحّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، بالمشاركين في مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، والذي يُقام تحت رعاية سموه، وتنطلق أعماله في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم مجلس دبي الرياضي وتحت شعار «معاً نصنع مستقبل الرياضة»، وهو الأول من نوعه في المنطقة، وسيشهد المؤتمر مشاركة لفيف من الوزراء وممثلي الاتحادات الرياضية الدولية وكبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وحشد من أهم الرياضيين والمدربين ضمن مختلف الرياضات، كما يشهد المؤتمر 10 جلسات تناقش مختلف الجوانب الرياضية وورش عمل تخصصية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية هذا الحدث الذي يأتي مواكباً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ريادة صناعات المستقبل، ومتناغماً مع حرص دبي على توظيف التكنولوجيا في دعم جهود التطوير ضمن شتى القطاعات، ومنها قطاع الرياضة الذي توليه القيادة الرشيدة كل الاهتمام، حيث يترجم هذا المؤتمر والمعرض المصاحب ذلك الهدف من خلال حوار يجمع كل الأطراف المعنية بهذا القطاع من مختلف أنحاء العالم للوقوف على أهم المستجدات وأبرز ما تم التوصل إليه من سبل الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، بما تقدمه تلك التكنولوجيا من مميزات غير مسبوقة يمكن الاستفادة منها في رفع مستوى أداء اللاعبين وتحسين قدراتهم على المنافسة ضمن مختلف الألعاب الرياضية.

تطوير

وقال سمو ولي عهد دبي: التكنولوجيا فتحت أمام الإنسان آفاقاً لا نهائية للتطوير، ونحن نسعى للاستفادة من المميزات الكبيرة، التي توفرها اليوم تقنيات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي الذي أصبح مصدر دعم كبير للاعبين والفرق والمدربين، بما له من قدرة على تحليل كم هائل من البيانات بأسلوب يرصد مستويات الأداء ومواطن الضعف ونقاط القوة ومتطلبات التطوير وتوقيتاتها، وكذلك مراقبة الحالة الصحية للاعبين وتحليل مؤشراتهم الحيوية وتقديم النصائح القائمة على تحليل كل تلك البيانات، بما يعين على رفع مستوى لياقة اللاعب والارتقاء بأدائه وقدراته البدنية والذهنية، وتمكين الفرق الرياضية والمدربين من تحديد متطلبات التطوير بدقة.

وأعرب سموه للمشاركين في الحدث العالمي عن أمله بأن تثمر نقاشاتهم عن أفكار جديدة لمزيد من التعاون البنّاء وأضاف سموه: «تحوّلت دبي إلى مركز لصناعة المستقبل.. ومن خلال استضافة دبي للفعاليات الكبرى التي تستقطب أهم الخبراء والمتخصصين، تتعزز فرصتنا في اكتشاف مزيد من مواضع التطوير لتحقيق ما نتطلع إليه من أهداف تخدم وطننا ومنطقتنا والعالم من حولنا. إننا نعمل مع شركائنا حول العالم من أهل الخبرة والمعرفة لاكتشاف سبل توظيف التكنولوجيا في تعزيز مستقبل الإنسان وضمان فرص أفضل له والارتقاء بنوعية حياته وتحقيق سعادته».

فرصة

على جانب آخر، يُعد الحدث الذي ينظّمه مجلس دبي الرياضي الأول على مستوى المنطقة، الذي يجتمع فيه نخبة من المسؤولين وقيادات الاتحادات الرياضية الدولية واللجان المنظمة للبطولات والجامعات والشركات المتخصصة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي لعرض تجاربهم الناجحة وأحدث ابتكاراتهم، وإتاحة الفرصة للعاملين في قطاعنا الرياضي، للاطلاع على هذه التجارب والابتكارات والتحاور مع رواد هذا المجال من مختلف دول العالم.

ويُقدّم الذكاء الاصطناعي إضافة مهمة في مجال تطوير أداء الرياضيين وتحقيق إنجازات أكبر من خلال الأجهزة والتطبيقات والابتكارات، التي تحلل أداء الرياضيين وتشخص نقاط الضعف والقوة لديهم بشكل دقيق، ما يسهم في جودة إعداد الرياضيين واختصار الوقت والجهد. كما يتحدث في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان الذكاء الاصطناعي والمجتمع كل من د. جوليان جولد عمدة وعضو مجلس بلدية بيفرلي هيلز، وشين زوهي مدير عام مكتب مدينة جينكدو الصينية، حيث يستعرضان تجربة مدينتهما في تطوير وابتكار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستخدامها في شتى مجالات الحياة وبالأخص في الجانب الرياضي.

جلسة النجوم

يتحدث في الجلسة الخاصة من المؤتمر التي تحمل عنوان النجوم ورؤيتهم لمستقبل الرياضة النجم العالمي في كرة القدم زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، وفيكا جوستافسون بطل العالم في تسلق قمم الجبال، الذي يستعرض مستقبل رياضات التحدي، ويتحدث ستيفان أودي بطل العالم للتنس الأرضي على الكراسي المتحركة عن مستقبل أصحاب الهمم مع الذكاء الاصطناعي.

كما يستعرض معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي تجربة دولة الإمارات في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وذلك خلال الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان استشراف الذكاء الاصطناعي الرياضي، ويتحدث أيضاً معالي هاكوب ارشاكيان وزير التكنولوجيا في جمهورية أرمينيا الذي يستعرض تجربة أرمينيا مع الذكاء الاصطناعي.

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يتحدث النجم العالمي الهولندي كلارنس سيدورف المدرب العالمي واللاعب المحترف سابقاً في الجلسة الخامسة التي تحمل عنوان الأكاديميات الرياضية والتكنولوجيا، ويتناول موضوع مستقبل كرة القدم مع الذكاء الاصطناعي، وتشاركه في الجلسة البطلة الأولمبية السباحة الأوكرانية يانا جليتشكوفا الحاصلة على 4 ميداليات ذهبية في الأولمبياد، وتتحدث عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير تدريبات السباحة، وتستعرض أحدث التقنيات التي يتم استخدامها في التدريب للوصول إلى أعلى مستوى في الأداء.