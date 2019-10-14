جوتمان وجوستافسون يزوران «دبي الرياضي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

زار البروفسور الخبير كريستيان جوتمان، والبطل الرياضي فيكا جوستافسون بطل العالم في تسلق قمم الجبال، مقر مجلس دبي الرياضي، وكان في استقبالهما سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، حيث التقى الأمين العام للمجلس بالضيفين، وقدّم لهما شرحاً عن عمل المجلس وأهدافه الاستراتيجية وحجم الفعاليات الرياضية وتنوعها على الأجندة الرياضية السنوية لإمارة دبي، وثمّن الأمين العام لمجلس دبي الرياضي مشاركة الضيفين البارزين، وحرصهما على تقديم خلاصة خبراتهما المميزة والناجحة من خلال مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي الأول من نوعه.

وعبّر الضيفان عن سعادتهما بالوجود في دبي والمشاركة في المؤتمر، كما عبّرا عن اعتزازهما بنهج الإمارات في دعم مكانة العلوم والبحوث، وإطلاق المبادرات التي تدعم الرياضة وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي من أجل تطوير الأداء الرياضي في دولة الإمارات والعالم. واصطحبهما سعيد حارب وناصر أمان آل رحمة في جولة في مقر المجلس بحي دبي للتصميم، شملت معرض الميداليات والجوائز ومختبر الابتكار الرياضي، كما شارك الضيفان في فعالية ترفيهية داخل المختبر.