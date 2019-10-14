مطر الطاير: الحدث يعزز استعدادات أنديتنا ورياضيينا لتحقيق إنجازات أفضل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدّم مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم سموه لمسيرة العلم والتطور، وإلهام سموه للأجيال الجديدة، من خلال رؤية حكيمة وثقة كبيرة بأبناء الوطن، كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، على تقديم نموذج الرياضي المتكامل للجميع، من خلال تجارب سموه الشخصية كرمز رياضي، ومن خلال توجيهاته السديدة التي باتت منهاج عمل لمجلس دبي الرياضي لتطوير القطاع الرياضي، ونشر ممارسة الرياضة بين جميع أفراد المجتمع، باعتبارها أسلوب حياة.

أهداف

وقال الطاير: «يطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العنان لقدرات وإمكانيات أبناء الوطن، ويضع أهدافاً سامية وكبيرة من خلال رؤيته الثاقبة لحركة الحياة وقراءة سموه للمستقبل في الدولة والمنطقة والعالم، وكيفية استثمار الفرص للتمسك بزمام الرياضة في مختلف مجالات الحياة، ويؤكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية السير على نهج القيادة الرشيدة في القطاع الرياضي، لكونه أحد أهم القطاعات المؤثرة في حركة المجتمع وتطوره».

الذكاء الاصطناعي

وأضاف: «يسرنا أن ننظم هذا مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي الأول من نوعه الذي يسهم في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعدم انتظار المستقبل بل صناعته، كما يعزز استعدادات أنديتنا ورياضيينا للمستقبل وتطوير إمكانياتهم لتحقيق إنجازات أفضل من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال تحليل المعلومات، وتصميم برامج التدريب وقياس قدرات الرياضيين، ومدى جدوى التدريبات والجمل التكتيكية التي يؤدونها أثناء التدريبات اليومية أو المنافسات الرسمية».

مؤتمر

وواصل: «تم اختيار جلسات المؤتمر بمشاركة وزراء وقيادات ومديرين تنفيذيين في الاتحادات الدولية والمدن العالمية والشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الرياضية، إلى جانب أبرز النجوم من الأبطال العالميين والمدربين في مختلف الرياضات، كما تتضمن ورش العمل مشاركة وحضور مختصين في جميع مجالات العمل الرياضي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما تم اختيار العارضين لتقديم إضافة مهمة لقطاعنا الرياضي في الدولة والعالم، وهو الأمر الذي يترجم شعار المؤتمر الذي ينص على أننا نعمل مع العالم أجمع من أجل صناعة مستقبل الرياضة».

استفادة

ختم الطاير بتأكيد أهمية استفادة قطاعنا الرياضي من جلسات المؤتمر وورش العمل، والاطلاع على أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، بما يمكّن كوادر ومؤسساتنا الوطنية من الإمساك بزمام المبادرة في هذا المجال الحيوي ذي التأثير المباشر في النجاح الرياضي في الإدارة وتنظيم الفعاليات وأندية المستقبل، وغيرها.