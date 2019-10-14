«التحدي» للمرة الأولى اليوم في دورة الشيخة هند

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل اليوم منافسات النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، بانطلاقة بطولة ألعاب التحدي في الساعة الثالثة والنصف في أفينشورا بارك بحديقة مشرف، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وتقام خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر الجاري.

تنوع التحدي

وكشفت فوزية فريدون مديرة الدورة عن سر إضافة ألعاب التحدي التي تنطلق اليوم أول مرة في النسخة السابعة من الدورة ولم تكن في النسخ السابقة بقولها: «تمت إضافة لعبتين جديدتين إلى برنامج منافسات الدورة وهما الكروسفت وألعاب التحدي، وذلك لزيادة التنوع في الرياضات وإتاحة الفرصة للمشاركات للتنافس في الرياضة التي يحببنها، ولزيادة قوة المنافسة والتحدي في ما بينهن».

تلاحم مجتمعي

وتابعت فريدون توضيحاتها حول أهداف الدورة في مختلف الجوانب وليس التنافسية فقط قائلة: «إن الدورة تشكل ركيزة أساسية في برنامج عمل لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، حيث تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتلاقي في ما بين الدوائر والهيئات الحكومية، وهي أيضاً فرصة لتعزيز القدرات الرياضية لدى فتياتنا وزيادة اهتمام الدوائر والمؤسسات الحكومية برياضة المرأة، كما أنها تجمع الموظفات تحت سقف واحد وهو أكبر مكسب للجميع، بما يعزز تلاحم المجتمع الإماراتي».

مفاجأة البولينغ

وشهدت الدورة مفاجآت من العيار الثقيل في بطولة البولينغ حيث نجح الوافد الجديد فريق سوق دبي الحرة في الفوز بلقب البطولة بعد فوز لاعبات الفريق بالمركز الأول بمجموع 2122 نقطة، متفوقات على فريق دائرة السياحة بدبي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 1746 نقطة، وجاء فريق بلدية دبي في المركز الثالث برصيد 1709 نقاط.

تحدي الفردي

وعلى صعيد المنافسات الفردية تصدرت الفلبينيات المراكز الثلاثة الأولى، حيث فازت ليدي ليز آن رويلا مارسيل من مؤسسة فيم للتدريب بالمركز الأول، وفازت مواطنتها سالفي راباجو من سوق دبي الحرة بالمركز الثاني، وحلت إليسا يانا من سوق دبي الحرة في المركز الثالث.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن اختيار اتحاد الإمارات العربية المتحدة للبولينغ أربعين لاعبة من اللاعبات المشاركات في البطولة بالدورة لضمهن إلى صفوف المنتخب الوطني للبولينغ .

انطلاقة الريشة

وتتواصل البطولة غداً عبر منافسات الريشة الطائرة في الساعة الثالثة والنصف بمجمع دبي ستارز الرياضي بالمزهر، كما تنطلق منافسات بطولة الشطرنج في الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء 16 أكتوبر بنادي دبي للشطرنج والثقافة، وتقام منافسات بطولة سباق الطريق يوم الجمعة 18 أكتوبر في حديقة الورقاء 3.