"فيكتوري 3" بطل المونديال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، بطلاً لبطولة العالم للزوارق السريعة للفئة الأولى، والتي أسدل الستار على أحداثها أول من أمس، في مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا الأمريكية والتي كانت مسرحاً للجولة السادسة والختامية، وفاز الزورق الإماراتي، بالمركز الأول في السباق الرئيسي، بمشاركة 6 زوارق، مقدماً أداءً متميزاً مكنه من اعتلاء الصدارة منذ اللفة الأولى وحتى نهاية السباق بعد 12 لفة، وسط مطاردة شرسة من الزورق الأسترالي المنافس أوف شور 222، الذي حل ثانياً، وجاء فيكتوري 33 بقيادة الأمريكي جون توملسون والسويدي اريك ستارك في المركز الثالث، في ظهوره الأول بالبطولة العالمية، وحلق فرسان مؤسسة الفيكتوري تيم باللقب العالمي للمرة الأولى في حلته الجديدة في المياه الأمريكية، بعدما انتقلت البطولة العالمية لزوارق الفئة الأولى إلى هناك لتتنقل بين المدن تحت مظلة دولية، وبمشاركة أبطال هذه الرياضة من قارات العالم المختلفة، ليكون حصاد الفرسان للقب بعد 6 محطات، مليئة بالجهد الكبير والعطاء، حصد فيها أبطالنا 102 نقطة في الترتيب العام النهائي للبطولة العالمية، مقابل 97 للزورق الأسترالي (الوصيف).

إهداء الإنجاز

وأهدت مؤسسة الفيكتوري تيم إنجاز زورق فيكتوري 3 بالفوز باللقب العالمي لزوارق الفئة الأولى، والتي أقيمت وللمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية بحلة جديدة إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي مؤسسة الفيكتوري تيم، وإلى شعب الإمارات، وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم إن الإنجاز العالمي الجديد يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة وبفضل الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة بمختلف أنواعها والرياضات البحرية على وجه الخصوص من دعم ومتابعة مستمرة من المسؤولين، وأضاف إن الفوز والانتصار الباهر لزورق المؤسسة في ظهوره الأول في بطولة العالم للزوارق السريعة للفئة الأولى، جاء مواكباً لموسم الأفراح والنجاحات التي تعيشها البلاد مع اقتراب احتفالات اليوم الوطني الثامن والأربعين، وأيضاً تزامناً مع عودة هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي وإماراتي من الرحلة التاريخية.

تهنئة الأبطال

وأشار حريز المر إلى أن النتائج التي حققها الفريق في البطولة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية تحفزه لتكرار التجربة من جديد في الموسم المقبل، من أجل تأكيد جدارة المؤسسة وتميزها والمحافظة على الإنجاز والمكتسبات الكبيرة التي تحققت، خاصة وأن المؤسسة أصبح لها صيت ليس في السباقات بل في مجال التصنيع وتغذية السوق الأمريكية هناك بالعديد من الطرز الجديدة في زوارق النزهة والسرعة على حد سواء، ووجه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم نيابة عن إخوانه في مجلس الإدارة، التهنئة إلى الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي بالفوز بلقب بطولة العالم وإهداء مؤسسة الفيكتوري تيم نجمة مضيئة جديدة تضاف إلى سجل المؤسسة العامر بالإنجازات والبطولات.

وبدورهما، أهدى الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري 3 الفوز باللقب العالمي إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وإلى الداعم الأول لمسيرة أسياد البحار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وقال العديدي وآل علي معاً إن حلم الطفولة والذي طالما راودهما تحقق أخيراً في الفوز باللقب العالمي الكبير، وفي الفئة الأقوى، وإمام منافسين كبار هم البريطاني ستيف كرتيس والإيطالي جيوفاني كاربيتلا والأمريكي جون توملسون والأسترالي دارين نيكلسون والأمريكي جيمس شيبارد والبريطاني مايلز جينينغيز.

احتفال

عقب نهاية السباق مباشرة حرص وفد مؤسسة الفيكتوري تيم برئاسة حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم ومحمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة على الاحتفال مع الثنائي العالمي العديدي وآل علي والطاقم الفني والإداري المرافق بعد استلام العلم الشطرنجي مباشرة.