الملا «ملك الاستعراض» بمونديال الدراجات المائية في الصين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق البطل الإماراتي ونجم فريق أبوظبي راشد الملا، إنجازاً وتفوقاً جديداً بحصد لقب المرحلتين الأولى والثانية من الجولة الثالثة من بطولة العالم للدراجات المائية، التي أقيمت في مدينة شينجدو الصينية مساء أمس، وذلك في فئة الحركات الاستعراضية، ونجح بطل العالم للموسم الماضي في تحقيق العلامة الكاملة مع الوصول إلى ثالثة محطات الموسم بالوصول للنقطة 150 في الترتيب العام للفئة ومتجاوزا أقرب منافسيه الإيطالي روبرتو مارياني بفارق 18 نقطة والذي يحل وصيفا بـ 132 نقطة حاليا، وسطع نجم ابن الإمارات وبقوة من خلال هذه الجولة بعد أن تمكن من تقديم الاستعراض الأمثل والأفضل في المرحلة الأولى وبتحقيق كافة الحركات المطلوبة من المتسابق، واستمر في التفوق من خلال المرحلة الثانية والختامية كي يعلن نفسه بطلا وبقوة لجولة الصين وأيضا ليحسم المنافسة وبشكل كبير جدا قبل نهاية الموسم بجولة كاملة.

ترجمة طبيعية

وأهدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي الإنجاز الذي حققه بطل الإمارات راشد الملا إلى الإمارات قيادة وشعبا، وأكد أن تفوق الملا في هذه البطولة هو ترجمة طبيعية للمجهود الذي يقدمه فريق أبوظبي على مستوى كافة البطولات التي يشارك من خلالها هذا الموسم ووصوله للمراكز الأولى والتفوق الفني والمهاري في كافة المنافسات هو أمر طبيعي يتوافق مع سياسة الفريق في أن يحقق دوماً المراكز الأولى ويحصد منصات التتويج، وأشاد الرميثي بما قدمه البطل من تفوق وتألق في جولة شينجدو والاستمرار في تحقيق العلامة الكاملة على مستوى الجولات وقال: ما قدمه الملا في هذه الجولة من أداء وتفوق لا نجد له أي وصف أو عبارة مناسبة سوى الإبداع، خاصة وأن سباقات الاستعراض الحر بالدراجات المائية تتطلب جهدا كبيرا وتحضيرا متواصلا من أجل دقيقتين من الاستعراض، الملا كان على الموعد مع التدريبات والتجارب طيلة الصيف فقط من أجل أن يساهم في رفع علم الإمارات ويمثل دوله ووطنه هنا خير تمثيل.

الحفاظ على اللقب

وبدوره، أهدى راشد الملا إنجاز لقب الحركات الاستعراضية إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، حيث أكد أن سموه هو الداعم الأول له دوما في كل المشاركات والحضور، كما أهدى اللقب إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وكشف الملا عن رغبته الكبيرة وطموحه في أن يتوج بلقب البطولة للموسم الثاني على التوالي مع فريق أبوظبي وقال: الاستعراض والمنافسة ليست بالبسيطة أمام أبطال العالم، وأتمنى التتويج باللقب العالمي في الجولة الختامية للبطولة بالشارقة خلال شهر ديسمبر المقبل.