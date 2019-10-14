محمد بن ثعلوب يدشن بطولة «الكاتا» للمراحل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

دشن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، انطلاقة منافسات بطولة الاتحاد في «الكاتا»، التي نظمتها لجنة الجودو بالاتحاد، بمشاركة أكثر من 200 لاعب من مختلف المراحل العمرية، وأسفرت نتائج منافسات البطولة، التي أقيمت بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، عن تتويج فريق المدرسة الإماراتية في دبي توج بلقب مسابقتي تحت 11 و12 سنة، فيما فاز بفئتي تحت 13 و14 سنة، فريق نادي خورفكان.

وأكد محمد بن ثعلوب، أن البطولة أفرزت مواهب واعدة، سيكون لها شأن بقليل من الصقل والاحتكاك، وقد وضع مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير، بإقامة دورة لتدريب الكاتا على هامش بطولة التسامح الكبرى التي تقام من 24 - 26 أكتوبر الحالي، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وفي ختام البطولة، تم تكريم الفائزين.