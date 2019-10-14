«العين» يعلن تأسيس فريق كرة قدم للسيدات

المصدر: العين - البيان الرياضي

وقّع نادي العين، صباح أمس، مذكرة تفاهم مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تم بموجبها إدراج كرة القدم للسيدات ضمن قائمة الألعاب الرياضية في «الزعيم»، من خلال إنشاء الفريق الأول وفرق تحت 12 سنة و14 و16، وذلك في مؤتمر صحافي عقد باستاد هزاع بن زايد، بحضور خميس عبيد الكعبي، رئيس شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وحورية الطاهر، المديرة الفنية للجنة كرة القدم للسيدات، وعبد الله حسن، ممثل اتحاد الكرة، وفاطمة العامري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعدد من لاعبات فريق العين.

وتهدف الاتفاقية إلى إعطاء الفرصة للمواهب الكروية من السيدات لممارسة كرة القدم، على أن يشارك النادي في البطولات المحلية والدولية، ومنح رياضة المرأة الاهتمام الذي تستحقه في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

ويُذكر أن فريق العين سيشارك في بطولة نسائية تنطلق في نوفمبر المقبل، وسيستهلّ الفريق تدريباته اعتباراً من الأسبوع المقبل.