فارس الزعابي محترف في إسبانيا يحقق "برونزية" للإمارات

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

أحرز لاعب منتخب الإمارات للترايثلون فارس الزعابي المركز الثالث على العرب "فئة المحترفين" في البطولة العربية والأفريقية للدواثلون التي اختتمت أول من أمس في مدينة الأقصر المصرية، ورافقه في البطولة لاعب فريق الناشئين حمدان أحمد الذي حل في المركز التاسع.

وفارس الزعابي هو لاعب متفرغ تماماً لممارسة رياضة الترايثلون، ووصلت عدد ساعات تدريبه 30 ساعة أسبوعياً، ويشارك حالياً في الدوري الإسباني مع نادي لوجو، ويتدرب على يد المدرب العالمي عمر جونزاليس، الذي سبق له تحقيق الميدالية الفضية مع خافيير جوميز في أولمبياد لندن 2012.

ويعتبر الدواثلون نوع من أنواع السباقات الثلاثية ويتكون من الجري وركوب الدراجات الهوائية، يبدأ السباق بالجري ومن ثم ركوب الدراجات وينتهي بالجري، بينما الترايثلون سباق ثلاثي يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات، وينتهي بالجري، ويتحتم على اللاعب الموازنة في بذل طاقته بين الرياضات الثلاثة حيث أنها تؤدى تباعاً دون أي توقف ومنافسات الترايثلون تعتمد أيضاً على سرعة التبديل بين الملابس والأحذية الخاصة بكل مرحلة من مراحل اللعبة ويتم احتساب الزمن الختامي للمنافسة بما يتضمن الأوقات الانتقالية بين السباحة وركوب الدراجات والعدو، كما يوجد مكان انتقالي يقوم فيه الرياضيون بتغيير أدواتهم لكل سباق.

إشادة بالإنجاز

وأشاد أحمد جبر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون وأسماء يوسف الجناحي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون بالجهود الكبيرة التي يبذلها فارس الزعابي وإصراره لتحقيق الهدف الأسمى وهو المشاركة باسم الدولة في الاستحقاقات الكبيرة كلاعب محترف رفع اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الرياضية المختلفة حول العالم.

وقدم عضو اللجنة الفنية والمنتخبات جمعة المقبالي الشكر إلى جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون لإتاحة الفرصة للمشاركة في البطولة العربية والأفريقية للدواثلون 2019، مشيراً إلى ان تحقيق المركز الثالث على العرب للاعب فارس الزعابي في فئة المحترفين رجال، يعتبر نتيجة جيدة، كما أن حلول حمدان أحمد جبر في المركز التاسع لفئة الناشئين نتيجة مبشرة لمستقبل واعد لهذا اللاعب الناشئ.