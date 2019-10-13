جولات حاسمة في ختام «عربية المواي تاي» اليوم

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

تشهد صالة مبادلة أرينا، بمدينة زايد الرياضية أبوظبي، مساء اليوم، الجولات النهائية الحاسمة في البطولة العربية للمواي تاي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للعبة، بمشاركة أكثر من 100 لاعب من 15 دولة، والتي انطلقت منافساتها يوم الخميس الماضي، وسط حضور كبير من قبل الجاليات العربية، وشهدت منافسات أمس الأول، العديد من النتائج المفاجئة، مع ظهور نجوم جدد في اللعبة قبل جولات الختام اليوم.

وتبدأ جولات الحسم اليوم، اعتباراً من الساعة الخامسة مساء، بطموح الوصول إلى منصات التتويج، وحصد الذهب من قبل أبطال المواي تاي في مختلف الأوزان، وفي مقدمهم أبطال الإمارات.

وكانت منافسات الجولة الثانية من البطولة، قد أسفرت على مستوى البنات والرجال، عن فوز اللاعبة العراقية ليندا طلال، على المصرية نهى علي في وزن تحت 54 كغم، والمغربية أميمة بن هروسا، على الأردنية أمل الربيع، وعلى مستوى الرجال، فاز الإماراتي زكريا الجماري، على المصري أحمد عبد الوحيد، والعراقي ساجد جواد، على الأردني طارق ناصر.

وشهدت منافسات فوق 67، 71، 75، و81 كغم، تأهل 15 لاعباً، على رأسهم نور الدين سامير، إلياس حبيب علي «الإمارات»، سيف سلامة، عبد الله الجبارين.

من جانبه، أكد طارق بن هزيم المهيري عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمواي تاي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، أن فعاليات البطولة العربية، سارت كما خطط لها، بفضل تكامل الجهود وتعاون المنتخبات الشقيقة.