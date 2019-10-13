جولة تاريخية لرجال «الرماية» في المونديال

المصدر: العين - البيان الرياضي

وسط طقس ساخن جداً شهدت ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف جولة تاريخية في منافسات مسابقة رماية الأطباق من الأبراج «سكيت» (Skeet) ضمن منافسات اليوم الافتتاحي لنهائي بطولة كأس العالم لرماية الأطباق الإمارات 2019.

الجولة التاريخية سطرها باقتدار بعد ملحمة من المنافسة ستة رماة في مقدمتهم نجم منتخبنا الوطني الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ومعه الأمريكي هانكوك والمصري عزمي محيلبة والتشيكي يعقوب ميتشيك والإيطاليان تامارو وغابريل روستي، وتتمثل هذه الجولة في نجاح الرماة الستة في تحقيق العلامة الكاملة، أي 25 طبقاً من أصل 25 طبقاً، في ظاهرة نادرة لم يتذكر أحد أنها حدثت من قبل، وخاصة في نهائي كأس العالم لرماية الأطباق.

وكعادتها تشهد ميادين العين الجديد في بطولات الرماية، حيث تقام اليوم وللمرة الأولى بطولة الزوجي المختلط للسكيت. وكما هو معروف فإن البطولة تحظى بمشاركة عربية إيجابية من ستة رماة يمثلون 3 دول عربية هي الإمارات والكويت ومصر.

علامة كاملة

ومن أبرز ظواهر اليوم الأول، انفراد الكرواتي جوسيب جلاسنوفيك بصدارة اليوم الأول من البطولة في مسابقة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» بعد رماية 3 جولات، أي 75 طبقاً، بعد أن حقق العلامة الكاملة، أي 75 طبقاً من أصل 75 طبقاً، وتلاه في المركز الثاني ثلاثة رماة بعد تساويهم في رصيد 74 طبقاً، وهم البريطاني ارون والروسي اليبوف والاسترالي جيمس واليت، ويتساوى على المركز الخامس ثلاثة رماة أيضاً برصيد 73 طبقاً، وهم الصيني يو هيشينج والإيطالي مارو فيليبس والإسباني البرتو فرناديز حامل لقب البطولة الماضية بنيودلهي عام 2017، وفي المركز الثامن جاء التشيكي جيري لابتاك برصيد 72 طبقاً، ثم الكويتي خالد المضف ولاعب لكسمبورغ سوسا برصيد 71 طبقاً، ثم المصري أحمد زاهر والألماني باول برصيد 70 طبقاً، ثم الإيطالي لورينزو برصيد 69 طبقاً، وسيف الشامسي 65 طبقاً.

أما في مسابقة رماية الأطباق من الأبراج «سكيت» فقد تساوى في الصدارة ثلاثة رماة حققوا العلامة الكاملة، وهم الإيطالي تامارو وزميله غابريل روسيتي والتشيكي يعقوب ميتشيك. وفي منافسات السيدات ببطولة رماية التراب فقد تصدرت كل من الأسترالية سكانلا والإسبانية فاطيما بعد أن جمعت كل منهما 74 طبقاً.