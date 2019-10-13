افتتاح حماسي لدورة الشيخة هند

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، افتتحت أمس منافسات النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، بانطلاقة بطولة البولينغ في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وتقام خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر الجاري ، فيما تشهد الدورة اليوم انطلاقة فعاليات الألعاب الجماعية لبطولتي الكرة الطائرة وكرة السلة اللتين تقام فعالياتهما في مجمع دبي ستارز بمنطقة المزهر.

وجاءت ضربة البداية إيذاناً بتدشين النسخة السابعة من قبل لمياء عبدالعزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة رياضة المرأة بالمجلس رئيس اللجنة المنظمة للدورة، مفاجأة من العيار الثقيل لجميع الفرق المشاركة في بطولة البولينغ، وذلك لنجاحها في إصابة الأهداف الستة المخصصة لضربة البداية والإطاحة بها جمعياً، ما شكل تحدياً للمشاركات وأشاع حماساً كبيراً قبيل بداية التنافسية بين الفرق.

تحديات

ووصفت رئيس لجنة رياضة المرأة بالمجلس رئيس اللجنة المنظمة للدورة، نجاحها في أول تصويبة لها في لعبة البولينغ بأنه «توفيق» لأجل بداية ناجحة لبطولة لها مكانها وخاصة في قلوب الجميع ويكفي أنها تنظم برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وهو ما يجعلها من أهم البطولات النسائية.

وأعربت لمياء خان عن سعادتها بروح الحماس والتحدي الذي أعقب ضربة البداية وهو مؤشر لتنافسية قوية ويؤكد مدى جاهزية الفرق المشاركة في بطولة البولينغ والدورة بصفة عامة ويبشر بنسخة استثنائية ذات تنافسية وتحديات كبيرة، وموضحة أنه تم تدشين منافسات بطولة البولينغ بمشاركة أكثر من 200 لاعبة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

مشاركات

وحول عدد المشاركات والتحديات المنتظرة تقول لمياء خان نفخر بتزايد عدد اللاعبات المشاركات في النسخة الحالية حيث وصل إلى أكثر من 1000 مشاركة، فضلاً عن زيادة كبيرة في أعداد المؤسسات المشاركة، حيث وصل عدد المؤسسات التي شاركت بمنتسباتها هذا العام إلى 50 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة، ومن أحدث المؤسسات التي تشارك في الدورة أول مرة طيران الإمارات، والدائرة الاقتصادية بدبي، ومن أبرز المؤسسات التي تشارك كل عام في الدورة القيادة العامة لشرطة دبي، النيابة العامة بدبي، محاكم دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

تفاؤل

وتابعت رئيس لجنة رياضة المرأة بالمجلس رئيس اللجنة المنظمة للدورة حديثها وقالت: نحن سعداء بالمشاركة الواسعة من قبل منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في النسخة السابعة، وهذا دليل على أن الدورة قد حققت نجاحاً كبيراً ولاقت صدى واسعاً بين أوساط السيدات في جميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتمت إضافة لعبتين جديدتين إلى برنامج منافسات الدورة وهما الكروسفيت وألعاب التحدي، وذلك لزيادة التنوع وقوة المنافسة والتحدي في الرياضات وبين المتنافسات.