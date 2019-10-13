نهيان بن مبارك: استقطاب الأندية العالمية يؤكد ريادة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بقصره أمس نجوم وقادة الفرق المشاركة في دوري «أبوظبي T10» للكريكيت الذي ينطلق 14 نوفمبر المقبل في استاد زايد للكريكيت بأبوظبي بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي وبتنظيم نادي أبوظبي للكريكيت، وأعرب معاليه عن سروره بلقاء نجوم المنتخبات العالمية في الحدث الذي يمثل مبادرة رياضية عالمية قيمة يلتقي فيها الجميع على أرض الإمارات في عام التسامح، لترسخ من جديد صور ومشاهد التعايش والسلام والوئام وتلاقي جميع شعوب العالم عبر الفعاليات الرياضية التي تقام في أبوظبي.

وأكد معاليه أن نجاح الإمارات في استقطاب أبرز المنتخبات والأندية العالمية في رياضة الكريكيت، دليل على المكانة الرائدة التي باتت تتمتع بها العاصمة أبوظبي على مستوى العالم في استضافة وتنظيم بطولات وفعاليات رياضية بأعلى المستويات، مبيناً معاليه أن اهتمام نجوم رياضة الكريكيت وأساطيرها بالحضور والمنافسة على أرض الإمارات، يعد بحد ذاته تأكيداً على مستوى الحدث ومكانته المرموقة وجماهيريته الكبيرة ويدعم النجاحات الكبيرة التي سجلتها البطولات السابقة، بما يخدم خطط التطور والتنمية للعبة ويعزز حضورها في المشهد الرياضي المحلي والقاري والدولي.

ترحيب

وتمنى معاليه لنجوم المنتخبات المشاركة التوفيق والنجاح في مشاركتهم في التصفيات، مرحباً بجميع المنتخبات المشاركة في منافسات الحدث الذي يقام بالتزامن مع عام التسامح.

حضر اللقاء الدكتور الطيب الكمالي وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بجانب الوفد الذي ضم كلاً من: ماثيو بوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكيت، شاجي أول مولك رئيس مجلس إدارة شركة «تي 10 سبورتس مانجمنت»، قائد فريق «ديلهي بولز» الكابتن إيون مورغان الذي ساهم بفوز فريقه في كأس العالم، والأسطورة الباكستاني، شهيد أفريدي، محمد موراني مالك فريق «نورثرن أريبيانز».

تعاون

من جهة أخرى تعاونت إدارة دوري أبوظبي تي 10 للكريكيت، مع مجموعة شركات ألعاب «دريمز 2» للتطبيقات الذكية، التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لإطلاق تطبيق ذكي للعبة الكريكيت ليكون أول تطبيق للعبة على مستوى العالم، للبحث عن المواهب.