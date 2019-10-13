تألّق لاعبات بني ياس في بطولة الاتحاد للمبارزة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تألقت لاعبات بني ياس في افتتاح بطولة الاتحاد للمبارزة لفئتي العموم والناشئين تحت 17 سنة، بصالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوا، ونالت نوره البريكي لاعبة النادي لقبي مسابقتي السابر والفلوريه لفئة العمومي ونالت العنود مبروك لقب الايبيه لنفس الفئة.

وفي مسابقات تحت 17 سنة، فازت شما العبري لاعبة بني ياس بلقب الفلوريه، وحبيبة مصطفى لاعبة مؤسسة المرأة بالشارقة بلقب السابر، فيما حلقت لين جيدون لاعبة أكاديمية أم كي أف أيه بلقب سلاح الايبيه.وشهد افتتاح البطولة كل من د. هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، ومحمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة المالية. شارك في المسابقات أكثر من 130 لاعبة، وحفلت المنافسات بالإثارة والندية من اللاعبات المشاركات.

وفي مسابقة سلاح السابر تحت 17سنة فازت باللقب حبيبة مصطفى، وفازت بلقب سلاح الايبيه للفتيات تحت 17 سنة لين جيدون لاعبة أكاديمية أم كي أف أيه بدبي.