افتتاح مبهر للنسخة 7 لدورة الشيخة هند

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم- تصوير - غلام كاركر

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، افتتحت اليوم السبت منافسات النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، بانطلاقة بطولة البولينغ في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وتقام خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر الجاري.

ضربة البداية

وجاءت ضربة البداية إيذاناً بتدشين النسخة السابعة من قبل لمياء عبدالعزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة رياضة المرأة بالمجلس ورئيس اللجنة المنظمة للدورة، مفاجأة من العيار الثقيل لجميع الفرق المشاركة في بطولة البولينغ، وذلك لنجاحها في إصابة الأهداف الستة المخصصة لضربة البداية والإطاحة بها جمعياً، مما شكل تحدياً للمشاركات وأشاع حماساً كبيراً قبيل بداية التنافسية بين الفرق.

تحديات حماسية

ووصفت رئيس لجنة رياضة المرأة بالمجلس ورئيس اللجنة المنظمة للدورة، نجاحها في أول تصويبة لها في لعبة البولينغ بانه "توفيق" لأجل بداية ناجحة لبطولة لها مكانها خاصة في قلوب الجميع ويكفي انها تنظم برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وهو ما يجعلها من اهم البطولات النسائية.



200لاعبة

وأعربت لمياء خان عن سعادتها لروح الحماس والتحدي الذي أعقب ضربة البداية وهو مؤشر لتنافسية قوية ويؤكد مدى جاهزية الفرق المشاركة في بطولة البولينغ والدورة بصفة عامة، ويبشر بنسخة استثنائية ذات تنافسية وتحديات كبيرة، وموضحة انه تم تدشين منافسات بطولة البولينغ بمشاركة أكثر من 200 لاعبة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة



1000مشاركة

وحول عدد المشاركات والتحديات المنتظرة تقول لمياء خان " نفخر بتزايد عدد اللاعبات المشاركات في النسخة الحالية حيث وصل إلى أكثر من 1000 مشاركة، فضلاً عن زيادة كبيرة في أعداد المؤسسات المشاركة، حيث وصل عدد المؤسسات التي شاركت بمنتسباتها هذا العام إلى 50 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة، ومن أحدث المؤسسات التي تشارك في الدورة لأول مرة طيران الإمارات، والدائرة الاقتصادية بدبي، ومن أبرز المؤسسات التي تشارك كل عام في الدورة القيادة العامة لشرطة دبي، النيابة العامة بدبي، محاكم دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

تفاؤل كبير

وتابعت رئيس لجنة رياضة المرأة بالمجلس ورئيس اللجنة المنظمة للدورة حديثها وقالت: "نحن سعداء بالمشاركة الواسعة من قبل منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في النسخة السابعة، وهذا دليل على أن الدورة قد حققت نجاحاً كبيراً ولاقت صداً واسعاً بين أوساط السيدات في جميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتم إضافة لعبتان جديدتان إلى برنامج منافسات الدورة وهي الكروسفيت وألعاب التحدي، وذلك لزيادة التنوع في الرياضات وإتاحة الفرصة للمشاركات للتنافس في الرياضة التي يحبونها، ولزيادة قوة المنافسة والتحدي فيما بينهن".

انطلاقة الجماعية

فيما تشهد الدورة اليوم انطلاقة فعاليات الألعاب الجماعية بطولتي الكرة الطائرة وكرة السلة اللتان تقام فعالياتهما في مجمع دبي ستارز بمنطقة المزهر.

وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت الأسبوع الماضي مراسم قرعة الألعاب الجماعية للنسخة السابعة من الدورة بحضور عدد من منسقات وممثلي المؤسسات المشاركة في بطولتي الكرة الطائرة وكرة السلة.

قرعة ساخنة

وأسفرت نتائج قرعة بطولة الكرة الطائرة عن توزيع الفرق المشاركة إلى مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى فرق كل هيئة الطرق والمواصلات بدبي، القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وتضم المجموعة الثانية فرق كل من النيابة العامة، هيئة وكهرباء ومياه دبي، وطيران الإمارات الضيف الجديد على الدورة.

مواجهات قوية

ويلتقي فريق بلدية دبي مع فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي في الساعة الرابعة مساء، وتقام المباراة الثانية بين فريق طيران الإمارات والنيابة العامة بدبي في الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع فريق طيران الإمارات يوم الثلاثاء 15 أكتوبر كما يلتقي فريق القيادة العامة لشرطة دبي مع فريق بلدية دبي.

وفي بطولة كرة السلة يلتقي فريق بلدية دبي مع فريق القيادة العامة لشرطة دبي، في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، ويلتقي فريق النيابة العامة بدبي مع فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي يوم الخميس 17 أكتوبر.