107 دول تتزيّن بشعار التسامح في «غراند سلام أبوظبي للجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة التسامح غراند سلام أبوظبي للجودو الكبرى وضع شعار «عام التسامح» على كافة بدل وقمصان الدول المشاركة في البطولة والبالغ عددها 107 دول، وذلك بعد مخاطبة الاتحاد الدولي للعبة، وتستضيف أبوظبي المنافسات من 24 - 26 الجاري بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية بمشاركة حوالي 700 لاعب ولاعبة من ابرز نجوم اللعبة في العالم.

وأكد بن ثعلوب أن مبادرة عام التسامح تهدف إلى إبراز الدولة كعاصمة عالمية للتسامح، وتأكيداً لقيم التسامح باعتبارها امتداداً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعملاً مؤسسياً مستداماً يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.