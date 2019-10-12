فيكتوري تيم يتطلع للقب مونديال الزوارق السريعة

المصدر: فورت مايرز - البيان الرياضي

تتجه الأنظار إلى مدينة فورت مايرز في ولاية فلوريدا الأمريكية، التي تستضيف اليوم السباق الرئيس في الجولة السادسة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة.

يتوقع أن يتابع السباق اليوم ما يزيد على 70.000 متفرج، وستكون الآمال معلقة على أسياد البحار سفراء رياضة الإمارات في مؤسسة فيكتوري تيم لإحراز لقب عالمي جديد، إذ يخوض زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي نزالا شرسا من اجل التفوق ونيل لقب البطولة بعد مشوار شاق بدأ منذ مايو الماضي متنقلا بين مدن الولايات المتحدة.

ويملك فيكتوري تيم اليوم الفرصة لإحراز بطولته المفضلة في الفئة الأولى، حيث يتقاسم الصدارة مع منافسه المباشر الزورق الأسترالي أوف شور 222 بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون وجيوفاني كاربيتلا برصيد متساو يبلغ 82 نقطة. ويطمح الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي إلى إضافة إنجاز جديد إلى رصيدهما الشخصي بعد أن عانقا معا لقبا عالميا واحدا من قبل خلال مسيرتهما مع مؤسسة الفيكتوري تيم كان على متن زورق فيكتوري 3 الذي أحرز المركز الأول في بطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات» موسم 2017.

33

ويشارك إلى جانب زورق فيكتوري 3 اليوم، زورق فيكتوري 33 الذي يظهر في البطولة العالمية للمرة الأولى هذا العام، ويقوده طاقم متمرس يضم البطلين الأمريكي جون توملسون بطل العالم في الفئة الأولى لمرتين، وسبق له المشاركة مع الفيكتوري تيم في العام الماضي في مهرجان كي ويست مرافقا لبطلنا سالم العديدي في زورق فيكتوري 3، بجانب السويدي اريك ستارك بطل العالم في زورق فورمولا2، 4 مرات، ووصيف بطولة العالم «فورمولا 1» العام الماضي والذي يخوض التجربة الأولى في سباقات (الفئة الأولى). ويتنافس على اللقب بجانب فيكتوري 3 وفيكتوري 33 العديد من الزوارق مثل الزورق الأسترالي أوف شور 222 بقيادة الثنائي نيكلسون وكاربيتلا ومس غيكو 113 بقيادة البريطانيين ستيف كورتيس ومايلز جينينغز.

أمنية

تمنى كل من حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، ومحمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة، التوفيق للثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي في الفوز والتتويج بلقب العالم وزيادة غلة مؤسسة الفيكتوري تيم من الإنجازات العالمية الكبيرة والتي يعرفها الجميع. ويتابع حريز المر ومحمد المطيوعي السباق من فورت مايرز في إطار حرص مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم على تقديم الدعم المعنوي اللازم للمتسابقين في زورقي فيكتوري 3 وفيكتوري 33.

النهاية السعيدة

اكد سالم علي العديدي قائد زورق فيكتوري 3 أن هدف الفريق اليوم هو الفوز والوصول إلى النهاية السعيدة مع الحصول على اللقب العالمي الكبير والعودة به إلى دبي.

وأشار إلى أن الفريق يستحق التتويج لما بذله مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم والطاقم الإداري والفني طوال مشوار الفريق الذي بدأ في كوكوا بيتش ثم بحيرة أوزارك ثم ساراسوتا وسانت كلير وميتشيغيان وصولا إلى فورت مايرز.

وأكد العديدي أنه وزميله عيسى آل علي وقفا معاً على ترتيب الزورق مع الطاقم الفني وقال: تركيزنا كبير منصب على الفوز ومعانقة اللقب العالمي.