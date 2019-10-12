البولينغ يدشن النسخة 7 لدورة الشيخة هند اليوم

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، يدشن البولينغ اليوم منافسات النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وتستمرحتى 26 الجاري.

10 ألعاب

وتتضمن الدورة الحالية 10 ألعاب رياضية جماعية وفردية هي كرة السلة، الكرة الطائرة، البولينغ، سباق الطريق، السباحة، الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، الشطرنج، بالإضافة إلى لعبتين جديدتين تم إضافتها هذا العام وهما الكروسفت وألعاب التحدي.

انطلاقة

وتنطلق فعاليات الألعاب الجماعية عبر تصفيات بطولتي كرة السلة والكرة الطائرة غداً، تليها منافسات بطولة ألعاب التحدي التي تم إضافتها مؤخرا إلى فعاليات الدورة وتقام بعد غد، وتنطلق منافسات بطولة الريشة الطائرة الثلاثاء المقبل، ومنافسات بطولة الشطرنج الأربعاء.

تحدي الطريق

وتقام منافسات بطولة سباق الطريق يوم 18 الجاري، منافسات بطولة السباحة في اليوم التالي، ومنافسات بطولة الدراجات الهوائية 22 الجاري، وتقام بطولة الكروسفت يوم 25 من الشهر نفسه، وتختتم منافسات بطولتي الريشة الطائرة والشطرنج يوم 24 الجاري، ومنافسات بطولتي كرة السلة والكرة الطائرة 26 الجاري.

تميز

وشهدت النسخة الماضية انفراد بلدية دبي بذهب فردي وفرق بطولة البولينغ، حيث توجت هيرينا بذهب الفردي برصيد 410 نقاط، فيما حقق فريق البلدية المركز الأول برصيد 1595 نقطة وحلت النيابة العامة ثانياً والقيادة العامة لشرطة دبي ثالثاً، وفي الفردي حلت جاكلين ميرو من مؤسسة دبي للمرأة في المركز الثاني برصيد 401 نقطة ولاعبة مؤسسة دبي لخدمة الإسعاف ليلة ليانو ثالثة برصيد 371 نقطة.

تحضيرات

وأكدت نسرين بن درويش منسق عام فرق بلدية دبي المشاركة في النسخة الحالية،عن جاهزية بولينغ البلدية للدفاع عن ذهب فردي وفرقي النسخة الماضية والتميز في جميع الألعاب وليس البولينغ فقط، بفضل التحضيرات المبكرة والدعم الكبير الذي تحظى فرق البلدية من داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، الذي ظل يتابع التحضيرات ويقدم التوجيهات التي من شأنها أن تجعل من فرق البلدية الرقم واحد في النسخة الحالية.

نجاحات

ساهمت المؤسسات في دعم جهود لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي من خلال المشاركة المميزة في النسخ الماضية من الدورة، حيث شهدت منافسات النسخة الأولى من الدورة 166 مشاركة من 13 مؤسسة من مؤسسات حكومة دبي، فيما شهدت النسخة الثانية مشاركة 284 موظفة من 16 مؤسسة، ووصل عدد المشاركات في الدورة الثالثة إلى 425 موظفة من 20 مؤسسة، فيما وصل عدد المشاركات في النسخة الرابعة إلى 558 لاعبة من 25 مؤسسة من مختلف الهيئات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية، وشارك في النسخة الخامسة 687 لاعبة من 32 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة، وما شارك في النسخة الماضية 853 لاعبة من 41 مؤسسة.