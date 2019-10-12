1900 بحار في سباق «مبرّز» للمحامل الشراعية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ مياه الخليج العربي ظهر اليوم منافسات سباق «مبرّز» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، التي ينظمها نادي تراث الإمارات، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، ويجمع السباق أكثر من 90 محملاً، تحمل على متنها نحو 1900 بحار ونوخذة من المواطنين على مستوى الدولة، تبحر باتجاه خط النهاية في مياه كاسر الأمواج أمام منصة التتويج في القرية التراثية التابعة للنادي،، يتنافسون على جوائز نقدية قيّمة تمَّ رصدها لأول ستين محملاً من المحامل الفائزة، على رأسها المحامل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

تجهيزات

وأكد أحمد عبدالله المهيري مدير إدارة السباقات والأنشطة البحرية في النادي اكتمال التجهيزات للسباق بالتنسيق مع الجهات المساندة التي تتعاون لإنجاح السباق، مطالباً الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق الاستجابة لدعوة اللجنة المنظمة إلى الالتزام بالتعليمات التي تعد من أهم أسباب نجاح السباق الذي يحرص النادي على إتمامه بأعلى درجات السلامة

وأوضح أحمد مانع المهيري رئيس قسم السباقات البحرية أن أيام التسجيل شهدت إقبالاً كبيراً من البحارة الذين يطمحون إلى اجتياز التحديات عبر السباق الذي يبلغ مسافته عشرين ميلاً بحرياً، وليشاركوا في إحياء واحد من أبرز مكونات التراث الإماراتي، لافتاً إلى أهمية المحامل التراثية وإلى جهود نادي التراث في ترسيخ وجودها في المكون الثقافي والحضاري الإماراتي حالياً ومستقبلاً، بما يسهم في حفظ التراث وغرسه في نفوس أبناء الوطن، إذ تجمع هذه السباقات جيل الأبناء بالآباء ليستفيدوا من خبراتهم البحرية.