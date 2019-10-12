النصر يحمل الحكام مسؤولية خسارة لقب كأس السلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب مروان سنكل نائب رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر عن استيائه الشديد للظلم الذي تعرض له فريق رجال السلة في ناديه خلال مباراة ختام مسابقة كأس الاتحاد الأخيرة لكرة السلة والتي خسرها العميد أمام شباب الأهلي، وحمل سنكل مسؤولية حرمان النصر من الفوز بالمباراة والاحتفاظ باللقب للأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في الأوقات الحاسمة من عمر المباراة.

وقال: مروان سنكل بالنيابة عن شركة الألعاب الرياضية في النادي برئاسة عبدالرازق الهاشمي رئيس الشركة وكل الزملاء في الإدارة وأسرة كرة السلة في النادي أسجل اعتراضي على ما حدث من تجاوزات تحكيمية، فبجانب الأخطاء في إدارة المباراة، قام حكام اللقاء بتطبيق تقنية الإعادة التلفزيونية «الفار» لتبرير وتمرير أحد القرارات المهمة لصالح المنافس، في الوقت الذي امتنع فيه تطبيق نفس المبدأ لصالح فريقنا عندما تغاضى الطاقم التحكيمي عن احتساب خطأ متعمد وصريح لصالح لاعبنا المحترف قبل 6 ثوان من نهاية المباراة، حيث رفض الاحتكام «للفار» وأبى مطالعة تسجيل المباراة أسوة بالفريق المنافس.

وأكمل: كل ذلك سهل من مهمة المنافس للفوز بالمباراة وحسم اللقب بفارق «باسكت» وبنتيجة 90 /‏‏‏ 88، وتسبب في نفس الوقت في خسارتنا للمباراة واللقب الذي كان في متناول أيدينا إذا تعامل الطاقم التحكيمي بحيادية.

وطالب مروان سنكل نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية في النصر اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد وكافة أعضاء المجلس بمطالعة الأمر وتقييمه ومحاسبة المخطئين.