«أبوظبي تي10» للكريكت تطرح تذاكر المباريات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لدوري «أبوظبي تي10» للكريكت طرح تذاكر مبارياتها بشكل رسمي، وينطلق الدوري الأول من نوعه في أبوظبي 14 نوفمبر المقبل على أرض استاد زايد للكريكت.

تبدأ أسعار التذاكر من 10 دراهم، وتُتيح التذكرة للمشاهدين فرصة متابعة حتى ثلاث مباريات في اليوم الواحد.

ويأتي تنظيم الدوري ضمن اتفاقية الشراكة لمدة 5 سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي مع نادي أبوظبي للكريكت، حيث تشهد النسخة الأولى من مشاركة نجوم كبار من بينهم إيون مورجان، كابتن فريق إنجلترا والفائز بلقب بطولة كأس العالم للكريكت، وقال ماثيو بوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكت: أثبت هذا النوع من مباريات الكريكت التي تمتد على مدار 90 دقيقة فقط، رواجه الكبير بين عشاق اللعبة، ونتوقع إقبالاً كبيراً على شراء التذاكر.

ويأتي الإعلان عن طرح تذاكر الفعالية بالتزامن مع الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية للبطولة مع الاتحاد للطيران، لتكون الشركة بموجبه شريك الطيران الرسمي لدوري «أبوظبي تي10» للكريكت، والجهة المسؤولة عن تسيير رحلات عشاق اللعبة القادمين من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي لمتابعة مبارياته.