أبيض اليد يخسر أمام البحرين في أولى التجارب الودية استعداداً للآسيوية

المصدر: دبي-فايز بجبوج

تلقى المنتخب الوطني لكرة اليد الخسارة أمام شقيقه البحريني بنتيجة "27-20"، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وذلك في أولى التجارب الودية التي تجمع المنتخبين ضمن استعداداتهما للمشاركة في البطولة الآسيوية للمنتخبات التي تستضيفها الكويت يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم مصر 2021.

وتعد تجربة البحرين الودية، الظهور الرسمي الأول لمنتخب الإمارات منذ 20 شهراً، وذلك عقب غيابٍ للأبيض عن المباريات الرسمية منذ لقائه في يناير 2018 مع شقيقه منتخب سلطنة عمان في البطولة الآسيوية الأخيرة التي استضافتها حينها كوريا الجنوبية.

وشهدت المباراة حضور كل من محمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد كرة اليد، ونائبه محمد شريف، وكافة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد،وأدار المباراة، الدولي محمد النعيمي، والقاري علي جعفر

ويعاود المنتخبان الإماراتي والبحريني اللقاء في السابعة مساء غدٍ على صالة نادي الشارقة، وذلك في ثاني وختام التجارب الودية، على أن يغادر المنتخب البحريني ظهر بعد غدٍ الأحد، مسدلاً الستار عن معسكره الخارجي الذي امتد على مدار أربعة أيام.