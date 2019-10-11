سعيد بن مكتوم والشامسي يستهلان مونديال الرماية اليوم

المصدر: العين- البيان الرياضي

تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، تنطلق في الساعة الثامنة من صباح اليوم، منافسات نهائي بطولة كأس العالم لرماية الأطباق- الإمارات 2019، والتي تحتضنها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتستمر حتى مساء الأحد المقبل، ويقص شريط المنافسات، سيدات رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، وبعدها بنصف ساعة تنطلق منافسات الرجال، ويمثلنا فيها سيف الشامسي، بينما في التاسعة والنصف، تبدأ منافسات السيدات في رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، وبعدها بنصف ساعة تنطلق منافسات الرجال، بمشاركة بطلنا الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذي يداعبه الأمل في تكرار إنجازه الذهبي عام2011، لكنه يواجه تنافساً قوياً من 16 رامياً، يتقدمهم الرامي الأمريكي الأسطوري هانكوك ومواطنه اليووت، والإيطالي ريكاردو ومواطنه تامارو، والبريطاني هاري والأسترالي باول آدمز والدنماركي المخضرم هانسن جاسبر والمصري عزمي محيلبة، والكويتي منصور الرشيدي والفرنسي ايريك وغيرهم، أما الرامي المخضرم سيف الشامسي صاحب الخبرة العريضة فيواجه كوكبة من نجوم رماية «التراب»، أبرزهم: الإسباني البرتو والبريطاني ماثيو والإيطالي ماورو دي فيليبس والأسترالي جيمس واليت والكرواتي جلاسنوفيك والتايلاندي سافات والروسي اليبوف والألماني باول والفنلندي فيزا والصيني يو هيشنج.

تسامح وتآلف

ورحب معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي راعي البطولة، بالمشاركين في البطولة من داخل الدولة وخارجها على أرض مدينة العين بشكل خاص، ودولة الإمارات بوجه عام، دولة التسامح والتآلف مع كل شعوب العالم، وأعرب معاليه عن سعادته البالغة بثقة الاتحاد الدولي للرماية، والمتمثلة في إسناد تنظيم بطولتين عالميتين في عام واحد لرماية الإمارات، مؤكداً أن العمل الجماعي من أعضاء الفريق الواحد والإيثار وراء الإنجازات الفنية والتنظيمية التي يحققها أبناء الإمارات، كما أعرب معاليه عن أمله بأن يُوفَق ممثلو رماية الإمارات، الشيخ سعيد بن مكتوم وسيف الشامسي في البطولة ويسجلان النتائج المشرفة التي نتطلع إليها جميعاً، وقال إن هذه البطولة تمثل إضافة جديدة لمستوى الرماة المشاركين، خاصة قبل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، متمنياً لكل المشاركين والمشاركات التوفيق، وطيب الإقامة في بلدهم الثاني دولة الإمارات.

اجتماع فني

عقد الاجتماع الفني للبطولة، صباح أمس، بحضور ممثلي اللاعبين واللاعبات من مدربين وإداريين وترأس الاجتماع المندوب الفني للاتحاد الدولي بطرس كريستاس ورئيس الحكام المراقبين الدوليين محمد وهدان.

وتم خلال الاجتماع الرد على أسئلة واستفسارات الرماة والتأكيد على مواعيد التحرك من وإلى الفندق ومواعيد بداية الجولات وغيرها من الأمور التنظيمية التي تهم الرماة.