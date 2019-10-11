«فيكتوري» يدشّن ختام مونديال الفئة الأولى بالتجارب الحرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يخوض زورقا فيكتوري تيم 3 و33 اليوم، التجارب الحرة، استعداداً لخوض السباق الرئيسي المقرر له غداً، والذي يجمعهما بأقوى المنافسين، ضمن الجولة السادسة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة الفئة الأولى 2019، التي تحتضنها مدينة فورت مايرز الأمريكية التي تقع في ولاية فلوريدا، والمطلة على خليج المكسيك، واكتمل عقد وفد مؤسسة الفيكتوري تيم بوصول المتسابقين سالم علي العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري 3 برفقة الطاقم الفني والإداري وأيضاW المتسابق السويدي اريك ستارك، الذي سيرافق المتسابق الأمريكي جون توملسون في قمرة زورق فيكتوري 33 للمرة الأولى في الحدث الكبير، ومن المنتظر أن ينضم إلى الوفد، حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم ومحمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك من أجل تشجيع الأبطال والشد من أزر متسابقي المؤسسة في آخر جولات مونديال زوارق الفئة الأولى.

ويتنافس على اللقب العالمي، زورق فيكتوري 3، حيث يشارك الصدارة وبرصيد متساو مع الزورق الأسترالي 222 أوف شور بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا برصيد 82 نقطة لكل زورق في انتظار من يحقق البطولة بعد ختام السباق يوم غدٍ.